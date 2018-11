Anstendigheten i Helse Nord - igjen

Debatt

Anstendighet er et tema som ble lansert av administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland. Det var viktig at direktørkorpsets lønnsnivå var anstendig, - i betydningen høyt nok. At millionlønningene spiser av det samme budsjettet som skal betjene pasientenes behov, hører vel med til anstendigheten.

Nå er det imidlertid dukket opp nye perspektiver på Helse Nord-direktørens anstendighetsoppfatning. For på tross av millionlønninger, greier helsetoppene likevel ikke å bekoste eget alkoholforbruk. Ved tre samlinger for styrene i Helse Nord, konsumerte helsetoppene alkohol for nesten 60 000 kr. betalt med pasientenes penger.

Godkjenningen er gjort av den samme direktøren som i 2015 skrev et gripende fredagsbrev på nettsiden til Helse Nord om at helsebudsjettene ikke er utømmelige og at det er det samme budsjettet som belastes, uansett hva pengene brukes til.

Det er også den samme direktøren som lenge har vært sentral i godkjenningsvurderingen for nye kostbare medisiner, - som vurderer om det er «kostnadseffektivt» å ta dem i bruk.

Og selvfølgelig, medisiner «spiser» jo også av «de samme pengene», så da er det jo viktig å vurdere kostnadseffekten.

Hvor befinner så helseministeren seg i dette bildet? Han som med brask og bram inntok Helsedepartementet med erklæringen om å innføre «Pasientens helsetjeneste»? Jo, Høie uttaler til Stortinget at han «fra sitt ståsted ikke ser behov for å gripe inn i vurderingene av alkoholservering gjennom eierstyring».

Han peker også på at alkoholserveringen på Helse Nords styresamlinger er i samsvar med dagens regelverk. - Og det trenger vel ingen endringer i utformingen pasientens helsetjeneste? For helsetoppene skåler nok helt sikkert for pasientene de har «sørge-for-ansvar» for.

En enslig stemme har latt seg høre fra Stortinget. Det er legen Kjersti Toppe fra Sp, som sier at alkoholservering koster penger som i stedet kunne vært brukt til pasientbehandling. For øvrig er de folkevalgte så stille at det gir øresus.

Og fortsatt er det visstnok noen som går rundt med forestillingen om at «galskapen» finnes på lukket avdeling?

Leif G. Strømdal

Leder

Politisk Verksted i Mental Helse