Konsulentfirma og pengeoverføringer

Debatt

Bruken av konsulentfirmaet Sødermann til å registrere mennesker med psykisk utviklingshemming har skapt uro i hele Norge. I Brønnøy prøver ordfører, rådmann og pleie- og omsorgssjef å dysse det hele ned. Det har ikke skjedd noe kritikkverdig. De er fornøyde med avtalen, og de har fått inn åtte millioner. Dette er noe annerledes enn det VG formidler fra andre kommuner der lederne nå beklager at de har inngått avtaler som er etisk tvilsomme.

Brønnøys rådmann understreker også, i et oppslag i nettavisa, at det ikke er «nye» penger som nå har kommet, men penger som kommunen har gått glipp av i et par år. Det kan bety at den smule glede noen av oss har kjent over åtte millioner som kunne brukes til utviklingshemmedes ve og vel, den må vi bare legge bort. Her blir det kanskje flere nedskjæringer for å dekke inn de millionene kommunen har gått glipp av.

At Brønnøy må bruke et konsulentfirma for å gjøre rutinemessig innraportering, kan tolkes som et tegn på at den blå regjeringa har rett når de sier at noen kommuner er for små til å gi sine innbyggere gode nok tjenester.

Reformens grunntanke

Da Ansvarsreformen eller HVPU-reformen ble gjennomført I 1991, var grunnprinsippet at mennesker med utviklingshemming skulle delta i sitt lokalsamfunn og få del i de samme tjenester som alle andre. Men fordi mange av dem trengte mye og kostnadskrevende bistand, ville staten knytte økonomiske overføringer til disse kommunale tjenestene. Jeg satt selv som medlem av et offentlig utvalg som skulle forberede reformen på den tida og husker godt diskusjonen om hvorvidt overføringene skulle være øremerkede eller ikke. Argumentet fra kommunenes folk var at utviklingshemmede skulle være som andre borgere. Da måtte kommunene klare å fordele midlene gjennom vanlige demokratiske prosesser. Dette synet fikk gjennomslag i lovverket. I dag skulle jeg ønske at det i alle fall var mulig å spore pengene som staten overfører.

Situasjonen i dag

Det vi ser nå, nesten 30 år senere, er at det er vanskelig for utviklingshemmede å bli hørt. Den statlige utredningen (NOU) fra 2016, «På lik linje», som evaluerer reformen, konkluderer nettopp slik. Minoritetsgrupper forsvinner lett i kampen for tilværelsen. Og hvem kan målbære deres behov? Om skoler blir foreslått nedlagt, blir det ramaskrik. For alle har gått på skole og vet hva det betyr. Eldreomsorg er også et tema som skaper stort engasjement. For alle skal eller vil bli gamle. Og idrettstilbud er det heller ikke så vanskelig å skape oppmerksomhet rundt. For mange har drevet med idrett og vil gi den oppvoksende slekt mulighet til det samme. Men utviklingshemmet er ikke noe en blir hvis en ikke er det. Altså er det ikke en del av det felles interessefeltet. Vi som er familie, vi vet det meste om situasjonen og behovene til mennesker med utviklingshemming. Men vi blir aldri spurt! Ofte er vi redde for å stille kritiske spørsmål fordi det er de som jobber på «gulvet» som føler seg truffet og blir lei seg. De aller fleste av dem gjør en kjempejobb. Og når vi går direkte til kommunens administrasjon eller politiske ledelse, så blir vi oppfattet som motstandere som de må forsvare seg mot. Eller vi blir møtt med den store tausheten. Vi ønsker heller ikke at folk skal synes synd på oss eller tenke at det må være forferdelig å ha familiemedlemmer med utviklingshemming. Vi opplever utrolig mye positivt også i det å leve i en sterkere avhengighet enn det gjennomsnittet gjør.

Min hovedkritikk mot det som har kommet fram i det siste, er selvfølgelig ikke at Brønnøy kommune har fått de pengene fra staten som de har rett til. Men jeg er svært betenkt over metodene til Sødermann, spesielt i forhold til personvern og oppsøkende aktivitet. Hvem har lov til å frigi diagnoser? Hvordan kan vi stole på leger og helsepersonell dersom de kan gi innsyn I diagnoser uten at vi engang vet om det? Det blir jo nettopp som i Tolga .

Det andre som opprører meg, er at kommunens borgere med utviklingshemming er interessante som inntektskilder. Og 37-40 millioner i året er jo litt penger. Men om omfanget og kvaliteten på tjenestene holder mål, det blir ikke diskutert. Og vi som vil diskutere det, får ingen talerstol. Kanskje er det på tide å få det.

Even Borch