Utdanning er sterkere enn våpen

Debatt

I siste nummer av BA (30/10) kommenterer Roar Netland-Ebbesen årets OD-prosjekt under tittelen «Årets OD-prosjekt, fredsdue med blod på vingene». Han kritiserer organisasjonen KFUK-KFUM Global for å ikke være uavhengig i striden mellom palestinere og Israel ved at organisasjonen tar til orde for boikott av israelske varer. En slik boikott er i strid med de siste regjeringers politikk, mener han. Indirekte beskylder han også boikottilhengere for å dele «den antisemittiske arven» i likhet med blant andre Holocaust-fornektere.

Videre anklager han OD for å feilaktig fremstille den tolvårige Janna Jihad (familienavn: Tamimi) som en «fredsdue med blod på vingene» der hennes familie fremstilles som terrorister. Til slutt setter han opp en kontrast til en annen familie ved navn Tamimi som står for samarbeid og dialog med jødiske bosettere på (den okkuperte) Vestbredden.

I samme nummer skriver eleven Malin Fjelldal Ingebrigtsen om svertekampanjen OD har blitt utsatt for av «palestina-fiendtlige organisasjoner». Ikke bare det, men ungdommer har også blitt beskyldt for grov hets, jødehat og terrorisme for å støtte OD. Hun er naturlig nok opptatt av disse konsekvensene for dagens engasjerte ungdom.

Malin har et positivt fokus fordi som hun sier «Operasjon Dagsverk tror på ungdom». Hun spør om hva det gjør det med ungdom å vokse opp i en konflikt på Vestbredden og Gaza-stripen. Svaret er kort og konsist, ungdommen mister sin «ungdom», det vil si en periode av livet der de fleste fullfører en eller annen form for utdanning eller jobb. Kort sagt, en personlig vekst. Livet stopper på grunn av traumer, depresjon og angst som gjør det vanskelig å konsentrere seg om slike dagligdagse ting som vi i Norge tar for gitt.

I tillegg til dette nevner hun andre fokusområder der Operasjon Dagsverk jobber for likestilling, demokratiforståelse og ikke-vold. Til slutt kommer hun med et velrettet spark til «voksne mennesker» som urettmessig anklager OD og deres samarbeidsorganisasjon for «skjulte agendaer og antisemittiske holdninger».

Det er mye som kan sies om denne konflikten, men det meste er ikke er relevant for dette konkrete prosjektet. Som de fleste vet, har OD som formål å støtte prosjekter for ungdom og av ungdom i land over hele verden. Noen prosjekter har vært mer kontroversielle enn andre fordi de medfører at man tar politisk stilling til viktige samfunnsspørsmål. På den annen side kan det hevdes at nettopp dette prosjektet ikke er kontroversielt av flere grunner.

At palestinsk ungdom lider under den israelske okkupasjonen er godt dokumentert av FN-organet OCHA som har ansvar for koordinering av humanitært arbeid i «okkupert palestinsk territorium». OCHA utarbeider statistikker over palestinsk-eide bygninger som enten blir ødelagt eller overtatt av okkupasjonsmakten. I april, dette året ble for eksempel 44 bygninger inkludert skoler utsatt for dette overgrepet på Vestbredden. I 2016 var snittet på nesten 100 bygninger. De som står bak kan være den israelske stat, men også jødiske bosettere på okkupert land. En god del av disse nesten 100 bygningene er sponset av donorland slik som Norge.

Ellers er også de menneskelige omkostningene store når ikke bare huset ditt eller skolen din kan bli overtatt eller revet, men at også familiemedlemmer kan arresteres og mishandles vilkårlig. Dette fører ikke overraskende til traumer som gjør det vanskelig, for å ikke si umulig, for ungdom å fokusere på utdanning. At slike traumer kan føre til radikalisering og hat kan neppe kalles overraskende, men da er nettopp fokus på demokratiforståelse og ikke-vold viktig. Derfor er ODs arbeid i Palestina viktig. Slik sett ender Netland-Ebbesen opp med å argumentere for ODs arbeid ved å sette søkelyset på terrorhandlinger fra palestinsk side.

Derfor mener jeg det er viktig å støtte OD og Malins oppfordring om å støtte ungdommer i Palestina, nettopp fordi utdanning er sterkere enn våpen fordi utdanning gir deg tro på deg selv og tro på framtiden. Det er bra for din psykiske helse og gagner dessuten samfunnet rundt deg. Samtidig vil jeg oppfordre Netland-Ebbesen om å være nøyaktig med å gjengi riktige navn (Tamini/Tamimi), det er tross alt mennesker vi snakker om; palestinere, jøder eller nordmenn.

Hans Arnulf Busch