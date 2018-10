Look to Vega!

Hva hadde Brønnøy vært uten vegaværinger? Har dere tenkt over at både økonomisjef, plansjef og teknisk sjef i Brønnøy kommune kommer fra Vega?

Debatt

Det er med en smule bekymring jeg leser meldinger fra Vega om problemer med å rekruttere folk til lokalpolitikken. Noen forklaringer handler om et tøft debattklima, harde prioriteringer og vansker med å skille sak og person.

Fra fastlandet er det lett å registrere at det til tider går hardt for seg på Vega. For egen del oppfatter jeg at diskusjonen bygger på engasjement og ønske om utvikling, uavhengig av hvor en står i debatten. Den mest fremtredende diskusjonen nå synes å være mellom vekst og vern, eller i Vega-perspektiv; mellom e-fugl og laks.

Tenk hva dere har fått til udi øyan! Å klare å få historien om e-fuglen til å bli et av de største trekkplaster for regionens turister er jo en prestasjon i seg sjøl. Å oppgradere relasjonen mellom folk og fugl til å bli del av en verdensarv, er jo ikke mindre imponerende. Tenk å klare å utvikle et sagnomsust gourmet-hotell blant noen uthus plassert «right in the middle of nowhere». Og nå sist; ei trapp til Ravnfloget som del av via ferrata, finansiert med offentlige og private midler. Det skjer samtidig som Torghatten sakte forfaller som turistmagnet.

Det er imponerende å se et verdensarvsenter reise seg på Gardsøya. Like imponerende er det hvordan en med lokal klokskap og vidsyn gir grunnlag for en utvidet fiskerihavn, ny gjestemarina og ny hurtigbåtkai i samme område. Dette kalles synergieffekt, og er helt det motsatte av hva en får til i Brønnøy.

Samtidig er det et utvilsomt behov for å ha flere ben å stå på. Det er altså en viktig og eksistensiell debatt som foregår på Vega. Det er en debatt jeg ikke skal blande meg inn i.

Vegaværinger flest har sikkert fått med seg at i det såkalte regionsenteret får en til verken nytt kulturhus, utvidet flyplass, ny innfartsvei, badeland eller nytt registerbygg. Det eneste det ser ut til at det er enighet om i Brønnøy, er behovet for å bygge en fjerde bru over Brønnøyosen. Ei bru bare de mest innvidde kan forklare nytten av. Folk flest murrer, men den reelle politiske debatten er som vanlig fraværende.

Hva hadde Brønnøy vært uten vegaværinger? Har dere tenkt over at både økonomisjef, plansjef og teknisk sjef i Brønnøy kommune kommer fra Vega? Det samme gjør regionrådsleder, leder for barnevernstjenesten og reiselivsnæringa. Hvem initierte Trollfjell Geopark? Sjølsagt en vegaværing. Tror dere det er tilfeldig at regionen er representert med to vegaværinger på fylkestinget?

Min påstand er at mye av dette skyldes at en på Vega har hatt et oppegående og velfungerende arbeiderparti. Mens arbeiderpartiet i Brønnøy har drevet en utstrakt utrensking av opponenter, utmattende eksklusjonsprosesser og dyrking av en udemokratisk, navlebeskuende passivitet, har Vega arbeiderparti i årtier funklet som en diamant i havgapet. Det er gledelig å se at Vega arbeiderparti nå har sin liste klar for neste kommunevalg. Den er ifølge sikre kilder en balansert liste både mtp på geografi, kjønn, alder og yrkesbakgrunn. Med andre ord det motsatte av den lista en i Brønnøy arbeiderparti neppe har startet et seriøst arbeid med.

Stå på Vega! Hold ut! Dere har mye å være stolte av. Når det stormer som verst kan det være greit å minne seg sjøl på at livet er ikke så enkelt som avholdsfolk tror.

Lykke til!

Iver Dreiås