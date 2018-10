Lille Brønnøya, Protokolltilførsel (stemmeforklaring)

Debatt

Isolert sett så vil jeg si at dette er en bra sak.

Men som representant i kommunestyret velger jeg å se denne saken i sammenheng.

Kommunestyret var samlet i denne salen for en uke siden, tema var kommuneøkonomi og kuttlister. Brønnøy kommune (BK) styrer i år mot om lag 20 millioner i overskridelser på virksomhetsområdene. Vi ble bedt om å gi signaler til de framlagte kutt; Nedleggelse av skoler og barnehager, kutt på tjenester til eldre, kutt i kulturtilbud, og andre flere store kutt som vil berøre innbyggerne.

Kommunestyret var tverrpolitisk enige om at i hvert fall skoler og barnehager skulle berges, ved bruk av fond; Laksepenger som tidligere var satt på fond er nå foreslått å bruke i drifta. Underforstått så bruker BK mere penger på drift/gjeld enn det vi får gjennom skatteinntekter og rammetilskudd fra staten (frie midler).

Samtidig foreslås det i kommende økonomiplan å investere 100 millioner, gjelda øker! Kapitalkostnadene økes dermed med 3 millioner, noe som ytterligere vil «spise» av virksomhetsområdenes driftsmidler.

Det er i denne settinga vi i Brønnøy SV mener at det blir feil å prioritere, skal vi si, – en snarvei -, over utløpet av Brønnøyosen (i form av en bru) til en ny park på Lille Brønnøya. Og det til en kommunal kostnad på 10 millioner kroner. Årlige kapitalutgifter er på 600 tusen ifølge rådmannens egne tall. Kostnadsrammen for prosjektet er 22 millioner.

Vi mener at det blir feil å si ja til prosjektet nå i den økonomiske situasjonen vi er i, også sett i lys av at rådmannen foreslår å omklassifisere kommunale veier for å spare penger.

Brønnøy SV sier derfor nei til Lille Brønnøya folke- og kulturpark nå. Egenkapitalen på 5,5 millioner foreslår vi brukes til å betale ned skyld. Sammen med redusert låneopptak på 4,6 millioner gir det en årlig besparelse på 600 tusen kroner på kapitalkostnader. Dette er midler som frigjøres til drift.

Eilert Horn

Brønnøy SV