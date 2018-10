Årets OD-prosjekt, fredsdue med blod på vingene

Debatt

Menneskerettigheter i et glasshus

I et innlegg i BA (papiravisen) tirsdag 16. oktober bruker distriktslederen i OD-Sør Helgeland mye spalteplass for å imøtegå påstandene om at årets OD tar side i konflikten mellom Israel og palestinerne.

Hovedfokus er å rette oppmerksomheten mot menneskerettighetsbrudd og vise urettferdighet. Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og Human Right Watch (HRW) har i årevis dokumentert omfattende israelske overgrep mot palestinere i de okkuperte områdene. Slik sett er det helt rett av KFUK-KFUM Global og OD- komiteen å sette søkelys på disse.

Men hvor troverdig blir påstanden om uavhengighet når et tilsvarende søkelys ikke blir rettet mot den palestinske siden? Har ikke de rett til å få vite at de palestinske lederne til de grader sitter i glasshus når de reiser verden rundt for å kritisere Israel for det samme som de selv gjør – endatil mot sin egen befolkning?!

I en nylig rapport fra HRW kommer det frem at både palestinske myndigheter på Vestbredden og Hamas i Gaza systematisk pågriper og torturerer politiske aktivister, uavhengige journalister og alle som våger kritisere myndighetene, ved å demonstrere eller ytre seg i sosiale medier. Systematisk tortur som ledd i en regjerings politikk regnes som en forbrytelse mot menneskeheten, og rapporten er nå oversendt til den internasjonale straffedomstolen, slik at de kan innlede en formell etterforskning.

Hvorfor går pengene til en organisasjon som støtter BDS?

I leserinnlegget 16. oktober sier den lokale OD-lederen de er klar over at KFUK-KFUM Global jobber for «boycott, divestement and sanctions», BDS, mot Israel, men at pengene i årets prosjekt ikke skal gå til dette. Hadde hun vært like sikker dersom hun hadde lest hva lederen i KFUK-KFUM Global, Glad Gjernes uttalte til avisa Vårt Land den 8. oktober?: «Når vi får penger til traumebehandlingsprosjektet, får vi jo indirekte frigitt penger til andre prosjekter vi har, som for eksempel BDS-Prosjektet».

Det er verdt å merke seg at de som støtter en slik boikott her til lands, går imot den offisielle politikken til de ulike regjeringene vi har hatt. Så er det da også bare, utenom Miljøpartiet De grønne, partiene på ytre venstre, fra SV og utover, som støtter boikott. Blant organisasjonene finner vi både norske og islamske. At BDS-bevegelsen i tillegg får helhjertet støtte fra nynazistiske bevegelser, Holocaust-fornektere og antisemittiske nettsteder burde knapt komme som en overraskelse? Selv om både ytre høyre, venstre og islamisme alle er utløpere av totalitære tankesett, er vel den antisemittiske arven det eneste de har til felles?

På denne bakgrunn er det ikke vanskelig å forstå at det største tyske partiet, CDU, klassifiserer Israel-boikott som jødehat. Den tyske sikkerhetstjenesten Verfassungsschutz skriver i en årsrapport at deler av BDS-bevegelsen ikke anerkjenner Israel og fremstiller staten på rasistisk vis.

Hvem anerkjenner hva?

OD hevder at alle de palestinske partnerne «anerkjenner staten Israel og ønsker rettferdig fred basert på internasjonal lov». Men hvilken stat er de anerkjenner? Meg bekjent er det ikke en eneste palestinsk politiker som anerkjenner staten Israel som en jødisk stat? Det de kaller rettferdig fred, er at den jødiske staten forsvinner, enten ved frigjøre Palestina fra «elva» (Jordan) til havet, eller ved å presse igjennom kravet om retur av millioner av palestinske flyktninger, slik at jødene kommer i mindretall. En tostatsløsning med en jødisk og palestinsk stat som lever side om side, er derfor helt uaktuelt for et flertall av palestinere, og er hovedgrunnen til at de har avvist alle forslag om slike løsninger helt fra krigen i 1948.

Tamini-familiens Janus-ansikt

Et gammelt arabisk ordtak sier: «En god løgn kan fare fra Konstantinopel til Bagdad, mens sannheten leter etter sine sandaler.»

Om ODs lille fredsdue, 12 årige Janna Jihad, blir det sagt at «det eneste hun ønsker er rettferdighet og likestilling for palestinerne. Ikke-volds arbeid er løsningen, og hva hun driver med. Hennes eneste våpen er hennes stemme og en mobiltelefon». Det første som slår meg er hvor profesjonelt mye av bildematerialet er. Det andre, hva slags foreldre er det som sender ei lita jentunge (hun var 7 år første gangen!) ut for å leke journalist i en krigssone? FN sin barnekonvensjon skal jo beskytte barn mot slikt?!

Svaret får jeg da jeg starter ett nettsøk om familien Tamini, eller El Tamini. Det er en reise som ender i mørkets hjerte.

Vestbredden er i motsetning til Gaza relativt fredelig. Palestinske myndigheter/Fatahs sikkerhetsstyrker samarbeider faktisk med Israel, da begge parter har felles interesse av å stoppe Hamas og andre terrorgrupper i å infiltrere området.

Dessverre gjelder ikke det landsbyen Nabi Saleh, nær Ramallah, hvor Tamini-familien har sitt hovedsete. Her har det de siste fem årene vært holdt ukentlige protestmarsjer, som har gjort landsbyen til et yndet utfartssted for aktivister som vil oppleve palestinsk motstandskamp på nært hold.

Hjernen bak synes å være Jannas onkel Bassem Tamini, far til kusinen Ahed (17), som også er blitt et ikon i motstandskampen. Moren og de andre barna deltar også demonstrasjonene, som på grunn av steinkasting ofte utvikler seg til voldelige sammenstøt med isralelske soldater. Moren, Nariman som er Jannas Jiahads tante, delte i oktober 2015 et bilde på Facebook, som viste de mest dødelige stedene på kroppen palestinske terrorister med kniv burde ramme israelske ofre.

Offentlige organisasjoner som arbeider for barns rettigheter, legger kun press på Israel. Redd Barna har innrømmet at de offentlig mangler uttalelser som legger press på palestinske myndigheter, organisasjoner eller foreldre når palestinske barn kaster stein på militære og sivile israelere. Det høres kanskje uskyldig ut, men steinkastingen har ført til flere tap av sivile liv, blant annet en fem måneder gammel gutt og en familiefar sammen med sin toårige sønn.

I familien Tamini døde i begynnelsen av januar i år 17 år gamle Musab Firas al-Tamini etter skudd fra en IDF-soldat. Han skal ha holdt en pistol. Saken er fremdeles under etterforskning.

Den 19. september 2017, samme dag som kusinen Ahed ble arrestert, ble en annen ung gutt i slekten truffet av gummikule i hodet, slik at deler av hodet måtte fjernes. Brutale bilder av begge ligger på Jannas Facebookside.

Nevøen til Bassems kusine, Nizar al-Tamini var i 1993 involvert i drapet på en israeler.

Mørkets hjerte

Kusinen selv, Ahlam, studerte i mange år journalistikk i Israel. I 2001 planla og førte hun selv en selvmordsbomber til en pizzarestaurant i Jerusalem. Ifølge henne selv hjalp hun bare selvmordsbomberen til å oppfylle sitt høyeste ønske om bli martyr, og sikre seg en garantert plass i Allahs paradis.

Femten mennesker ble drept og over 120 skadet. Blant de døde var syv barn, det vil si åtte, da en av kvinnene var gravide.

Jannas familie har ved flere anledninger fortalt hvor stolte de er av hennes «motstandskamp».

Palestinske myndigheter bruker for øvrig en plass mellom 2,5 og 3 milliarder kroner på å lønne terrorister i israelske fengsler, samt familiene etter martyrer.

Ahlam (og hennes nevø), ble løslatt fra israelsk fengsel i 2011, da de ble utvekslet med IDF-soldaten Gilad Shalit. Begge to er i dag gift og bor i Jordan.

Jeg kommer over et videointervju gjort av en arabisk tv-kanal. Der sitter Ahlam, en vakker ung kvinne og forteller detaljert om ugjerningen. Reporteren spør henne om hun vet hvor mange barn som ble drept? «Tre stykker, tror jeg», svarer hun. Da reporteren forteller henne at det var åtte, bryter hun ut i et «gledestrålende», fornøyd smil.

Da klarer jeg ikke mere. Selv jeg, en herdet veteran som mistet alle illusjoner om menneskelig ondskap, da jeg i en alder av 21 år var FN-soldat i Libanon, blir helt satt ut av det smilet. Alt jeg klarer å tenke er kjære barn og ungdommer; vet dere egentlig hvilke krefter dere spiller med her?

«There, s a crack in everything. That's how the light gets in.»

Leonard Cohen

Men jeg klarer likevel ikke slutte slik, i håpløshetens tegn. Så jeg leter fortvilet videre etter et streif av lys i mørket.

Paradoksalt nok er det en annen palestiner ved navn Tamini, som representerer håpet. Han er sjeik, og stammer fra en innflytelsesrik klan i Hebron på Vestbredden.

Tamini og hans kolleger tror ikke på boikott og utestengelse av israelere. I stedet arbeider de for dialog med alle israelere, også de på høyresiden. Han har også hatt møter med de jødiske bosetterne på Vestbredden, som mange palestinere arbeider hos og handler med i det daglige.

Ekte fred begynner ifølge Tamini via økonomisk samarbeid og forbedring av palestinernes levevilkår. Han jobber sammen med Khaled Abu Awwad, hovedansvarlig for grasrotorganisasjonen «Forumet for etterlatte israelske og palestinske familier som forsøker å fremme forsoning fremfor hat og hevn.

Tamini og Khaled representerer dermed også en fredelig og menneskevennlig utgave av Islam som står i sterk kontrast til Hamas og andre radikale palestinske grupper som Tamini-familien til Janna Jihad

Å jobbe for forsoning og fred med jødene i stedet for boikott og vold har en høy pris i det palestinske samfunnet. Tamini er utstøtt av sin klan, har mistet klanens støtte og beskyttelse og blir sosialt boikottet i forhold til for eksempel bryllup og begravelser. Han er stemplet som en «forræder» og «kollaboratør» med Israel.

Janna Jihad og hennes familie derimot, hylles som helter for sin uforsonlige kamp for en tredje intifada, slik det fremgår på forsiden av The New York Times Magazine i 2013, der 12 av familiemedlemmene er avbildet.

På torsdag denne uka er det OD-dag i Norge, fredag på BVS. Hvilken Tamini støtter du?

Vennlig hilsen

Roar Netland-Ebbesen