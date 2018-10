Debatt

Dette har jeg tenkt på lenge. Helt siden forrige kommunevalg, faktisk. Og fire år er snart gått og bekymringen har ikke blitt mindre, snarere tvert imot. Nå er vi der snart igjen; høsten 2019 er det tid for kommunevalg. Innbyggerne i Vega skal velge hvem som skal være deres representanter de neste fire årene, hvilken politikk som skal føres og hvor veien skal gå videre for kommunen.

Før kommunevalget i 2015 måtte Vega Høyre og Vega Frp kaste inn håndkleet. Medlemmene lot seg ikke mobilisere til å stille på liste. Igjen sto det et utvalg av fire parti, tre av dem rødgrønne, som Vegas befolkning kunne velge blant. Signaler jeg har fått i senere tid er at det også til kommende valg er vanskelig for lokalpartiene å motivere sine medlemmer til å stille. Og her ligger min bekymring. For hvilket valg blir det, i ordets rette forstand, hvis utvalget man har å velge blant, blir mindre og mindre? Hva skjer med lokaldemokratiet på Vega hvis det fortsetter sånn fremover? Hvis det for hvert valg blir ett til to partier færre som stiller til valg, vil bredden i politikken forsvinne. Og vi har til slutt ikke et reelt valg av hvilke parti som skal være vår stemme de neste fire årene.

Jeg er redd det da ikke blir en Høyre/Frp/Venstre- regjering med kommunereform og en sentraliserende politikk som blir Vegasamfunnets største trussel, men innbyggerne selv. Vi legger oss selv ned.

Nominasjonskomiteene i lokalpartiene på Vega er godt i gang med å spørre folk om å stille på liste. Og forklaringene for hvorfor man takker nei, er mange: «Jeg har det så travelt, jeg er ikke interessert i politikk, jeg forstår meg ikke på det. Nei, det får noen andre ta seg av». Jeg forstår det så godt, jeg har tenkt de samme tankene selv. Men er det noe jeg har lært i de årene jeg har fått gleden av å være engasjert i lokalpolitikken, så er det at det finnes ingen standard mal på hva eller hvordan en lokalpolitiker er. Og at vi har bruk for alle.

Vi har bruk for deg som har bodd på Vega hele livet, og for deg som har flyttet hit fra andre deler av landet eller fra andre land. Vi har bruk for deg som kan representere ungdommen, seniorer, næringsinteresser eller dagpendlere. Av de 15 som sitter i kommunestyret trenger vi deg som ikke er så god på budsjett, deg som ikke liker å snakke i forsamlinger eller deg som er usikker på hvordan ting henger sammen, men som er villig til å lære. Vi trenger «hvite menn som pusher 50», for å bruke en Karpe- referanse. Og særlig trenger vi kvinner, de under 30, de med annen etnisk bakgrunn enn norsk og de som står utenfor arbeidslivet.

Og for å sikre at en bredde av interesser er representert blant de 15 i kommunestyret, starter det med å si ja til å stå på liste. Er du usikker på hvilket parti du føler deg mest hjemme i, hvordan man blir valgt til å stå på liste til kommunevalget eller har andre spørsmål, ta kontakt med meg eller med noen av de andre som sitter i kommunestyret i dag. Så finner vi ut av det. Hvis du vil at Vega skal bestå som kommune med et eget kommunestyre; still til valg.

For hvis ikke du gjør det, hvem skal gjøre det da?

Hilde Sprækenhus

Leder Vega Arbeiderparti