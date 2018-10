Brønnøy kommunes økonomi og budsjettperioden 2019 – 2022

Debatt

Det er stadig fokus på Brønnøy kommunes økonomiske situasjon, og den siste tiden har det blitt sagt og skrevet mangt. Framstillingen kan til tider tyde på at endetiden er nær. Det er den heldigvis ikke, og Brønnøy Venstre ønsker å nyansere bildet.

Det er innledningsvis verdt å minne om at penger ikke er et mål i seg selv innen kommunal forvaltning. De er et middel for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Brønnøy kommune ønsker å framstå nettopp som en god og forutsigbar tjenesteleverandør for sine innbyggere, og ditto for sine ansatte. En stabil, sunn og forutsigbar økonomisk drift er en forutsetning for å kunne oppnå nettopp dette.

Den 18. oktober var kommunestyret samlet til økonomidag. Alle partiene fikk der presentere sine innspill til kommunens økonomiplan (budsjett) for perioden 2019-2022, som skal vedtas i desember. Utgangspunkt var administrasjonens utkast til budsjett, som var gjort kjent på forhånd.

Politikerne ble også presentert den demografiske utviklingen i kommunen, hvor de største utfordringene er dramatisk nedgang i antall fødsler og en stadig høyere gjennomsnittsalder på befolkningen. Dette gir seg økonomiske utslag i mindre rammeoverføringer fra staten, i tillegg til en rekke andre utfordringer og ringvirkninger. Bl.a. vesentlig mindre behov for barnehageplasser, med flere titalls allerede i 2019.

Brønnøy Venstre presenterte følgende hovedpunkter til budsjettprosessen, med utgangspunkt i administrasjonens forslag (som er behørig omtalt i lokalpressen tidligere):

1. Eiendomsskatten reduseres (med utgangspunkt i dagens modell) med 1 promille fra og med år 2019, og med ytterligere 1 promille fra og med år 2020. Dette medfører en reell nedgang i skattebelastning for Brønnøy kommunes innbyggere på 3,3 millioner kroner første år, og deretter 6,6 millioner kroner årlig for de påfølgende år

2. Hilstad skole beholder ungdomstrinnet

3. Nordhus skole beholder 5.–7. trinn

4. Leirskoletilbudet for 7. klasse tas inn i budsjettet

5. Det settes av ressurser til utviklingsarbeid/næringsutvikling. Den beste løsningen er sannsynligvis å ansette en næringssjef

6. Drift av barnehager tilpasses behovet for plasser, og besparelser må gjennomføres ift. dette. Endelig beslutning om gjennomføring og tiltak tas i forbindelse med budsjettvedtak i desember 2018

7. Vi ønsker en kartlegging av mulige besparelser i driften ved en gjennomgang av Brønnøy kommunes bidrag/andel av de regionale tjenester.

8. Øvrige tiltak til besparelser i driften gjennomføres i hovedsak i tråd med administrasjonens forslag

Oppvekstsektoren:

Sett i forhold til budsjett for 2018, styrkes oppvekstsektoren for 2019 i realiteten med 5–6 millioner kroner. Fra 2020 er styrkingen årlig 4–5 millioner kroner ift. 2018-budsjett.

Helse og velferd, og Hjemmebaserte tjenester:

Sett i forhold til budsjett for 2018, er det en styrking også av disse områdene. Fra 2020 er styrkingen til sammen i de helserelaterte sektorene på 13–14 millioner kroner årlig.

Øvrige driftsområder:

Administrasjonen er anmodet om å ta en kritisk gjennomgang for å se om det er potensial for innsparinger også her, fram mot endelig budsjettbehandling.

Den økonomiske effekten av ovenstående:

For budsjettperioden 2019–2022 gir dette et overskudd i driften (buffer) på mellom 8–12 millioner kroner hvert år. Fram mot budsjettmøtet i desember, blir jobben å finne ytterligere innsparinger, slik at årlig buffer blir minimum 10 millioner kroner.

For Brønnøy kommune, som for de fleste andre kommuner i Nordland, handler det om å ta innover seg at samfunnet er i endring. Da må man gjøre forandringer i tråd med utviklingen, enten man liker det eller ikke. Og det er lurt å være i forkant, mens man har valgmuligheter. Det forrige kommunestyret, som virket i perioden 2011-2015, tok ikke de nødvendige grep, og drev med store underskudd. Med det resultat at Brønnøy kommune dundret inn på ROBEK-listen. Det ble en svært krevende oppgave for dagens kommunestyre å gjøre opp for "fedrenes synder", og ta de nødvendige grep for å komme seg ut fra listen. Man måtte kutte stillinger, og skjære ned i tjenestetilbudet.

Dagens kommunestyre har hatt stor fokus på kommunens drift, og kommuneøkonomien er etter Venstres vurdering under kontroll. Det handler om å være i forkant, og om å ta de rette beslutninger, med et varmt hjerte og et kaldt hode. Da forutsettes det at administrasjonen forholder seg til de rammer som er lagt i budsjettet. Og er det behov for påfyll, skal politikerne i så fall bevilge. Da må man ha en buffer å ta av.

Selv om man har sterk fokus på drift, er det nødvendig ha flere tanker i hodet samtidig. Vi er nødt til å ha utvikling, og derigjennom legge til rette for blant annet næringsutvikling, fritids- og kulturtilbud og stedsutvikling for øvrig. Da må vi sette av penger til investeringer og utviklingsarbeidet. Også i trange tider. Så er det nødvendig å vite at en del av kommunens inntekter, de såkalt "engangsinntekter", som f.eks. salg av aksjer, inntekter på nye laksekonsesjoner mv., kun kan brukes til investeringer eller nedbetaling av gjeld – ikke til løpende driftsutgifter, som f.eks. lønn til ansatte. Dette er viktig kunnskap, og er regulert av kommuneloven.

Den siste tids framstillinger av kommuneøkonomien i Brønnøy har etter vårt syn vært unødvendig dramatisk. Det har lite for seg med elendighetsbeskrivelser og å skremme opp befolkningen. Ting kunne vært gjort annerledes, av flere parter.

Vi ser fram mot endelig budsjettbehandling like før jul. Det gleder oss at partiene i kommunestyret tilsynelatende er enige om hovedtrekkene og de store linjer. Det lover i så fall godt for prosessen og resultatet.

Med vennlig hilsen

Brønnøy Venstres kommunestyrerepresentanter og utvalgsledere

Liv Astrid Bang

Ketil Ingebrigtsen

Kristian Warholm

Ann Kristin Lorentsen

Jan Tore Nilsen

Per Martin Orvik

Torstein Moe

Dan Remi Mørk