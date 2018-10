Trident juncture: En lekegrind for verdens krigsglade statsledere

Debatt

Denne høsten møtes 40.000 soldater, 130 fly, 60 fartøy, 10.000 kjøretøy til det som vil bli en av de største øvelsene i NATO noen gang. Det hele finner sted i Norge, hvor ni fylker vil bli berørt. Øvelsen, kjent som Trident Juncture, er en eneste stor lekegrind for verdens krigsglade statsledere. Ved å være vertskap for NATO-øvelsen bidrar Norge til å gjøre verden mer utrygg, sløseri med forsvarsressursene våre, og gir vår tilslutning til en organisasjon som tar livet av uskyldige.

Hensikten med Trident Juncture er å øve seg på å reagere mot et angrep fra en såkalt fiktiv stat. Fra ledende militært hold i USA er det imidlertid understreket at øvelsen er rettet mot Russland. Det hele finner altså sted på grensa til Russland og inkluderer områder som har vært historisk betente. Som om ikke dette skulle være nok må øvelsen også sees i sammenheng med at Norge allerede har faststasjonert amerikansk forsvar og lagring av amerikansk forsvarsmateriell på vår jord. Dette gjør øvelsen til en unødvendig og farlig provokasjon. Russlands uvarslede storøvelse denne sommeren bekrefter dette inntrykket. Ved å være vertskap for Trident Juncture plasserer Norge seg selv i kryssilden i det som kan bli en ny stormaktskrig.

Enormt ressurssløseri

Et annet forkastelig aspekt ved storøvelsen er det enorme ressurssløseriet. Den norske regjeringen alene har bidratt med 200 millioner kroner i 2018 for å legge til rette for gjennomføring av øvelsen. I tillegg kommer forsvarets bidrag, og de andre deltakerlandenes kostnader. Samtidig bruker Norge nest mest penger på militært per innbygger av alle NATO-landene. Selv om det er riktig av Norge å bruke penger på forsvar, bør pengene brukes på en mest mulig effektiv måte. Å blåse dem av på en storøvelse er ikke det lureste vi kan gjøre.

Men sløseriet handler ikke bare om penger. Et eksempel er at bønder har opplevd å få jordene sine rasert under tidligere NATO-øvelser. jordene sine rasert. Også denne gangen forventes det en rekke materielle skader på blant annet dyrket mark, skog, utmark, husdyr, idrettsanlegg, veier, kraft- og teleinstallasjoner, og biler. Forsvarsminister Frank Bankke-Jensen mener dette er konsekvenser det er verdt å ta. Dette er en skammelig oppfatning med tanke på hvor viktig matforsyning er i et beredskapsperspektiv.

Trident Juncture er ikke bare urovekkende i seg selv, men også fordi den viser norsk støtte til en organisasjon som tar livet av uskyldige. Siden NATO ga seg sjøl retten til å krige utenfor eget område har alliansen stått bak en rekke meningsløse og brutale angrepskriger. Ofte har dette vært stikk i strid med folkeretten og andre internasjonale konvensjoner de siste tiårene. Mange tror at Norge ikke har vært i krig siden slutten på andre verdenskrig. Siden 1990 har imidlertid Norge deltatt i hele åtte kriger. Disse krigene har tatt livet til mange tusener, undergravd respekten for internasjonal lov, bidratt til ukontrollert spredning av våpen, og ført til oppblomstring av ekstremistiske terrorgrupper. Norges krigsdeltakelse kommer som en direkte konsekvens av NATO-medlemskapet vårt og ønsket om å være på god fot med USA. Derfor er både medlemskapet vårt og rollen som vertskap for Trident Juncture uetisk.

Et selvstendig forsvar

I stedet for å sette oss selv i fare og kaste bort ressurser på NATO-øvelser som Trident Juncture, bør Norge satse på et eget selvstendig forsvar. Pengene som i dag går til et NATO-tilpassa militær, burde i stedet rettes mot en styrking av sivil beredskap og sjø- og landvern. Samtidig bør vi ta sikte på en reell fredsrolle internasjonalt. Det må innebære å ta avstand til NATO-øvelser i Russlands nærområder og å melde seg ut av forsvarsalliansen.

Nettopp fordi Trident Juncture og NATO gjør verden mer utrygg, er et sløseri med ressursene våre og gir tilslutning til en organisasjon som tar livet av uskyldige, er det viktig å vise motstand mot storøvelsen og organisasjonen som står bak.

Møt opp på Rødts nasjonale aksjonsdag mot Trident Juncture du og!

Jorid Torgnes Kristensen,

Leder i Brønnøysund Rød Ungdom