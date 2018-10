Debatt

Jeg jobber som sykepleier i hjemmebasert omsorg i Brønnøy kommune. Mitt og mine kollegers arbeid har stor betydning for hvordan helsetilstanden er hos befolkningen og for kvaliteten på helsetjenesten vi daglig leverer.

Det er vi som imøtekommer pasienters behov for helsehjelp da de ikke lenger klarer å ivareta sine grunnleggende behov grunnet sykdom og behandling.

Det er vi som lytter, viser omsorg og empati når livet brått tar en ny vending.

Vi er med på å skape trygghet og bevare håp, håp om gode dager og øyeblikk. Vi er til stede når mennesker er på sitt mest sårbare og når de til slutt må ta farvel med sine nærmeste.

Som oftest jobber vi alene og den sykepleien vi utfører i heimen krever høy grad av selvstendighet. Vi må stole på egen kompetanse i beslutninger som tas og hvilke prioriteringer vi gjør. Vi har kun oss selv å lene oss til hvis noen blir alvorlig syk. Vi er tilpasningsdyktige og robuste sykepleiere som evner å møte alle slags utfordringer i løpet av en arbeidsdag. Vår kompetanse er faktisk avgjørende for at vi skal kunne gi pasientene et så godt liv som mulig med sin helsetilstand.

Det er kommunens ansvar å sikre trygge og forsvarlige helsetjenester til de som trenger det. Men for å kunne klare å levere dette så fordrer det gode arbeidsvilkår til oss som jobber «på gulvet».

Så i disse tider kjære politikere; ikke be oss jobbe raskere, ikke la oss komme i en situasjon hvor vi må avlyse besøket hos dem som bor alene, hvor vi er de som bidrar til at dagen ikke lengre føles så tung. Ikke utsett oss for situasjoner der vi mister kontroll fordi kravene er for høye.

Vi trenger en økt grunnbemanning med stødig fagkompetanse som står i samsvar med mengde og type oppgaver vi skal utføre. Det må legges til rette for kompetanseheving, slik at vi kan møte de utfordringer som kommer – og etter samhandlingsreformen ble innført vet vi at de er og blir store!

Når venner og familie spør meg hva kommunen gjør for at jeg føler meg ivaretatt som sykepleier så finner jeg det vanskelig å gi de et konkret svar. Men det jeg vet er at vi alle trenger lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter kompetanse, funksjon og ansvar. Dette er faktisk en del av arbeidsgivers plikter.

Men fordi jeg som sykepleier spiller en viktig rolle i livet til de som har det vanskelig, fordi det gir meg så mye å vite at man utgjør en forskjell, fordi jeg vokser på å få varme tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende så skal jeg fortsette å jobbe effektivt og følge opp det som kreves av meg. Men den dagen jeg kjenner at tidspress og lav grunnbemanning går på bekostning av kvaliteten på det jeg gjør, så velger jeg, som dessverre mange i min yrkesgruppe allerede har gjort, å jobbe med noe helt annet enn helse. Og om så jeg må si det selv så vil det være et tap for Brønnøy kommune. Vi er Norges mest ettertraktede yrkesgruppe og det er på tide at vi blir sett og hørt for det vi er og hva vi gjør.

Ta vare på oss som velger å være igjen!

Helene Baustad

Hjemmesykepleier