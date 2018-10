Politikerne bør være på sosiale medier

Debatt

– Jeg er ikke på facebook.

Det sier en politiker i Brønnøy til meg mandag. Politikeren sier det blir for useriøst. At man ikke når fram. Det er like før formannskapet skal ha møte for å motta rådmannens forslag til kutt i kommunen. Brønnøy fikk en skikkelig økonomisk smell i tertialrapport 2. Det er rapporten som legges frem i august, årets åttende måned, der man gjør rede for hvordan regnskapet ser ut - og om man holder budsjett. Ett tertial er fire måneder, og i april ble tertialrapport 1 lagt frem. Allerede da var et ganske solid budsjettert overskudd blitt til et mindre overskudd, og fire måneder senere var altså tallene knallrøde.

Derfor fikk rådmannen i oppdrag fra kommunestyret å lage et forslag til tiltak. Og det la han altså fram på mandag. En a-liste med foreslåtte tiltak, og en b-liste med mulige alternative tiltak. Det hele skal avgjøres i løpet av vinteren.

Frem mot da kommer dette til å være en svært omdiskutert prosess. Vi så det med all tydelighet da kommuneadministrasjonen sist ønsket å legge ned Toftsundet barnehage. Forslaget skapte både sinne og sorg blant beboere på Nordhus, helt til kommunestyret til slutt bestemte å ikke legge ned. Toftsundet er én av to barnehager som foreslås kuttet denne gangen.

Debatt er sunt. Frimodige ytringer om statsformen ble det oppmuntret til allerede i 1814, det er en vesentlig del av demokratiet vårt. Mye av den debatten går på sosiale medier, og blant «voksne» mennesker utenfor de mest urbane strøkene betyr det i praksis facebook. Twitter er populært, men det er mest for mediafolk som meg, og litt mer dedikerte kranglefanter i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Det er på facebook folket er. Det foregår selvsagt en debatt i kommunale utvalg, kommunestyret, og ikke minst i BAs spalter i form av leserbrev. Men det er på facebook vi finner det største trykket. Derom hersker det ingen tvil.

Tidligere har blant annet bindalordfører Britt Helstad (Ap) sagt til BA at hun ikke gidder å bruke tid på sosiale medier. Men om man følger med på diskusjoner på facebook ser man noe interessant. I de kommunene der ordførerne og politikerne fra alle partier deltar i debatten, bidrar det til å opplyse den. Feil som bare bygger på enkle misforståelser oppklares. Og ikke minst får politikerne i enda bedre grad med seg hva folk er opptatt av.

Det er synd at flere politikere ikke engasjerer seg i diskusjon med innbyggerne på facebook, og i våre kommentarfelt. Det er lett å forstå at temperaturen kan bli for høy. Det er lett å forstå at man føler det blir bortkastet tid.

Men jeg tror det ville tjene alle om de tok seg tiden, og tok belastningen.

Simon Aldra, nettsjef i Brønnøysunds Avis