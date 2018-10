La E-huset leve!

Debatt

Onsdag 10. oktober fikk jeg beskjed fra Helgeland Museums avdelingsleder på Vega om at Ehuset skulle stenges ved årsskiftet. Dette var avgjort i et møte samme formiddag der Vega kommune ved ordfører og rådmann og direktøren for Helgeland Museum var til stede. Jeg la ut nyheten på internett og stilte meg uforstående til at et så viktig og populært kulturtilbud skulle opphøre. Ehuset har et godt omdømme og bra inntjening og med hensyn til publikumsbesøk ligger det som nummer to i regionen etter Petter Dass-museet.

Da jeg spurte ordfører André Møller om hvem som hadde bestemt å stenge Ehuset, svarte han kort på Facebook: «Helgeland Museum». Jeg tok da kontakt med Helgeland Museum og spurte om dette stemte, og fikk følgende svar fra fagleder formidling, Janicke Kvernland: «Ja, den flotte historie-fortellingen som i dag blir formidlet i Ehuset skal Helgeland Museum gi til verdensarvsenter. Der blir den fortalt videre. Helgeland Museum kan nå ta seg av andre deler av den store, mangfoldige historien som Vega har.» Jeg har nå fått bekreftet at dette ennå ikke er styrebehandlet av Helgeland Museum.

Jeg har også kontaktet de ansvarlige ved Vegaøyan Verdensarvsenter og spurt om de kjenner til denne gaven fra HM – og hvilke planer de eventuelt har for å ta den i bruk. Daglig leder for Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Rita Johansen, svarte at hun ikke er blitt informert om avgjørelsen om å stenge Ehuset, og sa at dette heller ikke er behandlet i stiftelsens styre. Der har de derimot gjort et tidligere vedtak om at det skal foregå en todelt formidling på Vega - ærfugl og dun på ærfugl på Nes og de andre verdensarvverdiene på det nye senteret på Gardsøya.

Hva slags motiver ligger bak beslutningen om å legge ned Ehuset Museum, dokumentasjonssenter for ærfugldrift og dunhåndverk? Hvorfor har ikke Helgeland Museum interesse av å drive en så viktig, populær og lønnsom virksomhet videre? Og jeg vil gjerne vite hvilken holdning og rolle ordføreren på Vega har i denne beslutningen. Er det gjort politiske vedtak i Vega kommunestyre om å legge ned det som har vært Vegas eneste offentlige museum til nå?

Sist - men ikke minst: Hva mener Helgeland Museums ledelse med å gi historiefortellingen videre? Jeg går ut fra at det er utstillingen på Ehuset det siktes til. Historiefortellingen og utstillingen er et produkt av et langvarig arbeid med å sette seg inn i den spennende ærfuglkulturen. Som etablerer av Ehuset er det få som kjenner denne historien så godt som meg. I Ehuset har den vokst langsomt fram og manifestert seg i litteratur og formidling fram til den endelige utstillingen i 2005, som er skreddersydd for brygga. Historien startet da jeg som etablerer midt på 1990-tallet foreslo å lage et dokumentasjonssenter for ærfuglen og ryddet og klargjorde den gamle handelsbrygga på Nes, som da hadde stått tom siden 1964. Den første utstillingen var ferdig i 1999. Fram til 2004 jobbet jeg gratis i sommerferiene mine med dugnadshjelp av lokale ildsjeler. I løpet av disse årene hadde jeg bidratt til å synliggjøre den enestående historien om ærfuglkulturen og dunhåndverket, slik at den ble en av hovedbegrunnelse for at Vegaøyan fikk verdensarvstatus dette året. Da jeg innså at Vega kommune ikke var interessert i å ta ansvaret for driften av Ehuset Museum, henvendte jeg meg til daværende direktør Hans Pedersen og foreslo at Helgeland Museum skulle overta driften av Ehuset. Dette ble gjort, og jeg ble lønnet leder for museet fram til jeg sluttet ved utgangen av 2008.

Vega kommune leier bygningen av etterkommerne til Jakob Næss (jeg har aldri hatt eierinteresser i den). I leieavtalen står det at leietaker skal ha ansvar for vedlikehold av bygningen. I protokollen mellom HM og VK fra overtakelsen av driften i 2005 står det at partene skal «arbeide for økonomiske og bygningsmessige forhold som tilsier helårsdrift». Lite og ingenting av dette er blitt fulgt opp.

Jeg håper at E-huset skal få fortsette å fortelle historien om ærfuglen og duna og fremdeles være en viktig kulturinstitusjon i den gamle autentiske fiskerihavna på Nes. Leve Ehuset!

Inga Elisabeth Næss, forfatter og etablerer av Ehuset Museum