Arvid Svelis siste leserinnlegg: – Krig er den største idioti

Debatt

Sveli døde tirsdag 9. oktober, 98 år gammel.

Det sies at enkelte insektarter driver krig for å skaffe større næringsgrunnlag, men for høyere dyrearter er det bare hos mennesket vi driver krig. Vi kan ikke tenke oss at for eksempel elgen samler seg for å jage andre dyr med hensikt å øke beiteområdene.

For enkeltmennesket er det strenge regler for å krenke lovparagrafer, men i krig blir dette fullstendig omvendt. Der er det pålagt å bruke alle midler for å overvinne den antatte motstander.

Jeg husker fra mine guttedager at det kom en mann til oss og ba om å få overnatte. Han hadde deltatt som frivillig i første verdenskrig, og vi ungene lytter interessert til det han fortalte. Det gjorde stort inntrykk at de spredte tarmer og lemmer fra falne kamerater på piggtrådsperringer for å skremme «fiender». Da var det dødsstraff for å følge enkeltmenneskets lover. Det er oppgitt at engelskmennene henrettet omkring 300 soldater for det som heter «kujoneri» overfor fienden. Kanskje hadde de vegret seg for å kjøre bajonetten i en forsvarsløs motstander.

I ettertid er det kommet fram at de led av granatsjokk og familiene har fått unnskyldning, men det brakte jo ikke sønnen eller ektemannen tilbake. Dette blir ungdommen opplært til under militærtjenesten. Er det rart vi får en bølge av forbrytelser?

De som virkelig har skyld i kriger er jo de statsmenn som setter dem i gang, men hvis de lykkes blir de jo sett opp til som store helter.

Vi kan tenke oss at hvis tyskerne hadde vunnet siste verdenskrig ville Hitler blitt hyllet som tyskernes gud.

Ellers må sies om krig at det er det største idioti mennesket kan foreta seg. I dag ruster alle nasjoner seg på en mulig krig. En gammel husmann vi hadde som nabo var svært interessert i historie og leste bindsterke bøker. Han sa at det ikke var noe eksempel på at opprustning førte til fred.

Dette er noe våre styresmakter bør tenke over.

Ariv Sveli

Arvid Sveli ble hyllet med lydbok Fredag var den store dagen for å presentere den ferdige lydboken "Stien til Maajeh-tjokka" av Arvid Sveli. En fantastisk vakker roman, som med den ferdige lydboken hedrer forfatteren og når ut til flere bokelskere.

Naturligvis Skjegget kunne lune litt i lofotfiskets styggvær Les Arvid Svelis tekst om skjegg - før og nå.