Å snakke om mat metter ingen

Debatt

Matminister Bård Hoksrud refser norske kommuner for ikke å satse på mat for eldre. Han må gjerne snakke om mat, men oftest er det jo statsrådens eget parti som jobber hardest for å sette matgleden ut på anbud. I Frps flaggskipskommune, Os, har Arbeiderpartiet kjempet for at det nye sykehjemmet skal bygges med kjøkken – men de har blitt nedstemt hver gang.

Valget av kjøkken betyr faktisk noe for kvaliteten og matgleden. Ansatte som er en del av sykehjemsdriften, og er tett på beboerne, bidrar til å heve kvaliteten på maten som serveres. Her er to eksempler på dette:

Frp og Høyre stengte de lokale kjøkkenene i Nittedal da de styrte kommunen. Arbeiderpartiet reverserte dette så snart det var mulig. Da gikk det ikke lang tid før kjøkkenet på Døli ble kåret til årets beste sykehjemskjøkken. Det er ikke tilfeldig. I Ski ble konkurranseutsettingen av kjøkkenet på Solborg stanset da Arbeiderpartiet vant tilbake makta, og det samme kjøkkenet ble kåret til årets matgledebedrift i 2017.

Mat er viktig for både helse og trivsel. Måltidene er en positiv daglig begivenhet som byr på mer enn inntak av næring. Det er smak, lukt, presentasjon, samvær og opplevelse. I Nittedal opplever vi økt trivsel og bedre ernæringsstatus etter at kjøkkenet ble gjenåpnet. Det er dessuten skapt viktige møteplasser for eldre som brukes av hjemmeboende eldre også.

Problemet er for stor variasjon på kvaliteten mellom de ulike kommunene, og det må vi gjøre noe med. Det trengs mer kompetanse om ernæring og høyere kvalitet på maten. Derfor fremmet Arbeiderpartiet et forslag om en nasjonal ernæringsstrategi på Stortinget våren 2018. Målet var å minske forskjellene på maten som serveres i de ulike kommunene. Dessverre stemte regjeringspartiene ned forslaget.

Statsråder som ikke vil satse på kommuneøkonomien sier ofte at «dette ikke handler om penger». Det prøver de seg på i denne debatten også. Men det er feil. Hvor gode de kommunale tjenestene våre blir, er avhengig av hvor stort handlingsrom kommunene har. Arbeiderpartiet har satt av tre milliarder mer til kommunene i vårt alternative statsbudsjett. Vi vet at god eldreomsorg koster.

God eldreomsorg og god mat handler om et godt samspill mellom lokalpolitikere, kommunens dyktige ansatte – og ikke minst brukerne selv og deres pårørende. Det er viktig at politikerne tar eierskap til maten, som er en så sentral del av hverdagen til eldre som bor på sykehjem.

Vi oppfordrer derfor alle landets ordførere til å smake på maten som blir servert på jevnlig basis. Gjerne ved å servere fra dagens sykehjemsmeny i kommunestyremøter eller andre settinger. Er det bra nok for de eldre, er det bra nok for politikerne også.

Tuva Moflag, eldrepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Hilde Nysten Thorkildsen, ordfører i Nittedal (Ap)