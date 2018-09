Vi har blitt så friske at vi risikerer å bli veldig syke.

Debatt

Det er hundre år siden Spanskesyken. Tor Q. Mathisen skriver i BA om hvordan den globale pandemien rammet lokalt. Og den rammet hardt, kan vi lese.

Det er nesten ufattelig å tenke på hvor dødelig Spanskesyken var. På mange måter kom det ut av en «perfect storm». Millioner av menn bodde oppå hverandre i skyttergraver, militærleire og i feltsykehus. Mange var dårlig ernært, feilernært og svekket etter fire år med krig. Det samme gjaldt naturlig nok sivilbefolkningene. Britene ble så hardt rammet av feilernæring under Første verdenskrig at de faktisk fikk til ernæringen godt under andre. Alt dette bidro samlet til å gjøre Spanskesyken dødelig.

I dag er vi forskånet for en så høy dødelighet. Svineinfluensaen, som skapte global panikk drepte «bare» 33 i Norge - selv om det trolig finnes betydelige mørketall.

Det er bra at vi er forskånet, men en pandemi som Spanskesyken vil kunne spre seg lynraskt i vår moderne verden, selv om mottiltakene vil være langt bedre, og smittevernet er langt bedre enn man kunne forestilt seg da.

Samtidig er det en risiko for at vi lar oss bli sløve. Sykdommene er fortsatt farlige. Da kopper ble uttryddet takket være vaksinasjonsprogrammene anså man det for å være en av menneskehetens største bragder. Og det var det virkelig. Men i dag vil vi være utsatt for koppersmitte - om den dukker opp. Det er et paradoks.

Det er også noen tendenser til at enkelte mener at mange av sykdommene vi fortsatt vaksinerer mot egentlig ikke er så farlige. Meslinger er trolig kroneksemplet på det.

Ifølge den offentlige helseportalen Helsenorge.no døde det de siste femten årene før meslingevaksinen 5-10 barn hvert år i Norge av komplikasjoner fra meslinger. Dette er ikke så veldig høy dødelighet; årlig var det meldt om 20.000-30.000 tilfeller av meslinger i Norge. Det var også 20-30 tilfeller av alvorlig hjernehinnebetennelse på grunn av meslinger på den tida.

Du skal ikke lete langt i et kommentarfelt om vaksiner før det dukker opp påstander som «vi hadde alle meslinger før, og vi tok ikke skade av det», eller som vi kan lese en fransk vaksinemotstander i VG si:

– Dette er jo sykdommer som stort sett har forsvunnet, og det gir ingen mening å vaksinere seg mot noe som ikke finnes. «Epidemiene kan komme tilbake igjen med full styrke», argumenterer legene – ja, men så vent til det eventuelt skjer, da, før vi putter kroppen full av potensielt farlige stoffer, sier tobarnsmammaen Elodie Maillard til Verdens Gang.

Folk ser tilbake på det de tror var harmløse barnesykdommer. Men hvert år satt det igjen 5-10 norske foreldrepar med en sorg så dyp at den er vanskelig å fatte.

Om vaksinasjonsdekningen for disse sykdommene faller risikerer vi at de bryter ut igjen. Meslinger smitter veldig raskt. Og rent bortsett fra de barna som ikke vaksineres, og som er i risikosonen er det også mange som ikke kan vaksineres på grunn av svekket immunforsvar. Og barn som ikke har fått vaksinen ennå. De er avhengige av at vi som kan vaksinere oss gjør det - slik at de også er trygge.

Men vi ser ikke faren før den er rett over oss. Som et damoklessverd henger sykdommene over oss i et hestehår om vi ikke skjerper oss.

Vi har blitt så friske i den vestlige verden at vi ikke ser farene som lurer.

Vi har blitt så friske at vi risikerer å bli veldig syke.

Simon Aldra