En smule slagside?

De siste par tre ukene har vi vært vitne til en noe spesiell debatt i BAs spalter. I hovedsak har det handlet om hva som er sant, hva som er rettferdig og hvordan virkeligheten egentlig ser ut.

Debatten startet med at Sykepleierforbundet stilte spørsmål rundt endring av en medarbeiders stilling fra en lederstilling til en fagstilling. Spørsmålene gjaldt både saksbehandling, avlønning, involvering av fagorganisasjon, samt forhold til IA-avtalen.

Tradisjonen tro tar BA rollen som mikrofonstativ for rådmannen. Han benytter igjen anledningen til å både forklare og beklage.Vi får blant annet vite at denne saken er såpass spesiell at her bestemmer rådmannen det meste sjøl, på bakgrunn av mandat gitt av politikerne.

Etterhvert snevres debatten inn til å omhandle nivået på lederlønningene i kommunen. Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet finner grunnlag for å hevde at lederlønningene i Brønnøy kommune er "skyhøye". De dokumenterer dette med tabeller hentet fra Fri fagbevegelse. Igjen kaster redaksjonen i BA seg rundt for å "bevise" at fagforeningenes representantene tar feil. Dette klarer avisa å fylle flere avissider med, blant annet med et intervju med Gjertrud Krokaa, et intervju som vanskelig kan karakteriseres som annet enn ren sjikane. Gjennom pågående spørsmål blir Krokaa nærmest gjort ansvarlig for at tabellen til Fri fagbevegelse inneholder feil. Det som burde skapt spørrelyst i en oppegående redaksjon er uttalelsene fra økonomisjefen som siteres på at Brønnøy kommune har en så avvikende innmelding av lønnsstatistikk at det er vanskelig å sammenligne med de fleste andre kommuner i Norge. (BA 21.9.)

Forslag til oppfølgingsspørsmål fra journalist kunne vært: Hva er det som gjør Brønnøy så spesiell at en må ha en avvikende lønnsstatistikk? Er politikerne klar over dette? Hva ønsker en å oppnå med denne måten å avlønne på? Har modellen vært gjenstand for evaluering?

Flere skribenter fra fagbevegelsen har brukt begrepet "skyhøye lederlønninger" om situasjonen i Brønnøy kommune.

Hva som kan ansees som "skyhøyt" avhenger utvilsomt av øynene som ser. Av tabell over lønnsutviklingen i "ledergruppen" (BA 21.9.) ser vi at samtlige personer i denne gruppen har hatt en lønnsutvikling fra 2014 til 2018 på godt over 100.000 kroner. Økningen varierer fra kr 201.000 til kr 112.000, (nyansatte unntatt).

I samme periode har f.eks. gruppen fagarbeidere og stillinger som krever høyskole hatt en lønnsutvikling som er langt lavere. Her er økningen fra kroner 54.000 til kr 62.400, altså under halvparten av økningen i ledergruppen. Denne utviklingen har ført til at lønnsforskjellene har økt dramatisk i kommunen på fire år. Resultatet er at i Brønnøy tjener folk i “ledergruppen” over dobbelt så mye som de fleste av de som "jobber på golvet". En våken presse, eller sentrale politikere, kunne kanskje spurt rådmannen (eller seg sjøl) om dette er en ønsket utvikling ?

Per Martin Orvik fra Venstre har regnet og tenkt. Han er kommet fram til at dette er en utvikling som primært handler om at kommunen må konkurrere med andre virksomheter for å skaffe de beste folka. Andre vil sikkert hevde at dette er del av en gjennomtenkt og strategisk plan for at rådmannen kan bevilges fire dagers arbeidsuke. (Men slikt sier en som kjent ikke om, der en ønsker at harmonien skal rå... ).

Mitt utgangspunkt er uansett at slike debatter er viktige, de er lærerike og de avdekker kunnskap som jeg tror er ukjent for de fleste. Jeg vil derfor heie på alle som bidrar, ingen nevnt ingen glemt.

Etter min oppfatning har lokalavisa et spesielt ansvar for å ta vare på de altfor få som engasjerer seg. Jeg har forståelse for redaktørens ansvar for at ikke gale opplysninger skal komme på trykk, men å gi lokale skribenter ansvar for eventuelle feil i offentlige statistikker, det er å gå for langt. Når Merethe Paulsen Blomstervik argumenterer med rådmannen, opptrer BA som et hyperaktivt mikrofonstativ for rådmannens motargumenter. Det samme skjer når BA gir ordføreren tilsvarsrett til vedtak gjort i et medlemsmøte han ikke deltok på (Asle Bakken, BAnett 22.9.). Vi merker oss at ordføreren mener Bakken tar feil, men hvor er BAs krav til dokumentasjon.

Jeg er overbevist om at alle de nevnte tåler det, de har alle vært ute en vinterdag før, men tåler debattklimaet det? Jeg undrer meg på hva BA ønsker å oppnå ? Hvis BAs ønske er å begrense kritiske spørsmål og konsekvent opptre som "maktelitens" hofforgan trenges ingen svar.

Dersom en ønsker å bidra til en vitalisering av den lokale debatten, har Brønnøysunds Avis et betydelig forbedringspotensiale.

Så til utgangspunktet (som BAs journalister gjerne kan spørre om); Ble omplasseringen av en ansatt fra rådmannens ledergruppe til en fagstilling gjort i henhold til bestemmelsene i IA-avtalen? Spørsmålet ble stilt i BA 6.9.2018, men er såvidt jeg kan se enda ikke besvart. (IA-avtalen = avtale om inkluderende arbeidsliv. Brønnøy kommune er som kjent en IA-bedrift). Lykke til !

Iver Dreiås

Brønnøysund sentrum

