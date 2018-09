Kommentar til Johnny Hansens svar til Asle Bakken vedr “Hva skjer i Arbeiderpartiet?”

Debatt

Asle Bakken, som i flere tiår har tilhørt arbeiderbevegelsen og vært aktiv i Arbeiderpartiet, har i et leserinnlegg til Brønnøysunds Avis rettet kritikk mot at vedtak fattet i Brønnøy Arbeiderparti sitt medlemsmøte underkjennes av kommunestyrerepresentantene.

Det er Bakken i sin fulle rett til å uttale seg om.

Bakken har også rett i at medlemsmøte er et særdeles viktig organ i lokalpartiet, og at det er en lang tradisjon i partiet at våre egne folkevalgte lytter godt til medlemmene når saker skal avgjøres i politiske organ som kommunestyret.

Det er derfor med en smule forundring jeg leser ordfører Johnny Hanssen sitt svar. Hanssen sier at "som en del av samarbeidet med Venstre er det inngått avtale om at medlemsmøte skal være rådgivende."

Så det er altså slik, i Brønnøy Arbeiderparti, at først gjør man seg opp en mening- som skal være forankret , så springer man til partiet Venstre for å høre hva de mener, og etter det gjør representantene det Venstre vil? Eller er det som de selv vil?

Det er selvfølgelig saker som gjør at et ev flertallsvedtak må forankres i flere partier og at representantene ikke skal være bundet.

Nettopp derfor er det også viktig å argumentere for og å forankre dette i medlemsmøte. Da vil jeg tro at representantene vil bli gitt det handlingsrom som er nødvendig.

Ordfører Johnny Hansen sitt svar får meg til å undres:

Er det like greit å heller melde seg inn i partiet Venstre?

Brønnøysund 23.09.18

Heidi Kristin Sæthre

Medlem Arbeiderpartiet