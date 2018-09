Hva skjer i Brønnøy Arbeiderparti?

Debatt

Spørsmål til samtlige representanter fra Brønnøy Arbeiderparti som møtte på kommunestyremøte onsdag 19.09.18.

I går kveld – 18.09.18 var vi – medlemmene i Brønnøy Arbeiderparti – invitert/innkalt til medlemsmøte på rådhuset i Brønnøysund. Det var Siv Aglen som hadde underskrevet innkallingen, som ble avsluttet med "vel møtt"!

Ved møtets begynnelse var det 12 medlemmer tilstede med en gjennomsnittsalder på ca. + 65 år. Ingen saksliste var sendt ut, og intet referat/møteprotokoll fra forrige møte kunne fremlegges. Partileder Magnar Solbakk ønsket velkommen, og orienterte om at sakslista besto av saker som skulle behandles i kommunestyre neste dag – onsdag 19 sept. – og valg av nominasjonskomité. Ved møtets begynnelse var tre av kommunestyrerepresentantene tilstede. En kom senere, og gruppeleder for kommunestyregruppa – Siv Aglen og ordfører Johnny Hanssen møtte ikke.

Den saken som vi brukte mest tid på å diskutere var om partiet skulle slutte seg til forslaget om et makebytte mellom kommunen og en privat grunneier for å kunne bygge den «berømte» broen over Meieriosen – en bru som er snart er like berømt som den sagnomsuste brua som er foreviget i filmen «Broen over Kwai».

Hele prosjektet på Lille Brønnøya med utescene, park og bru, vil påføre Brønnøy kommune en utgift på anslagsvis 12 – 15 millioner, pluss at kommunen gir bort arealene på torvet i Sørbyen, inkludert den gamle brannstasjonen, og arealene der havneskurene står ved Sørkaia. Og disse arealene er altså et makeskifte som må skje for å få «fortøyd» brua i land ved Essobrygga.

Flere av de som var tilstede på møtet ga utrykk for at dette måtte partiet si nei til. Både av økonomiske og de rent prinsipielle grunner. Som en av de tilstedeværende sa «Hvorfor bygge ei bru til flere millioner, når det tar to og et halvt minutt å gå rundt Meieriosen».

Jeg tillot meg på slutten av ordskiftet å fremme følgende forslag «Brønnøy Arbeiderparti sier nei til bru over innløpet til Meieriosen, men er for øvrig positiv til prosjektet på Lillebrønnøya». Ved avstemningen stemte åtte (8) for mitt forslag – mens fire (4) stemte mot – én avsto.

Så kjære partikamerater - hva gjorde dere i kommunestyret i dag? Var det noen av dere som gjorde slik det står i partiets vedtekter, og som har vært praktisert i Brønnøy Arbeiderparti i de 29 årene jeg har vært medlem - og tok opp flertallsvedtaket fra medlemsmøte i går kveld? Eller gjorde dere som dere har hatt for vane å gjøre – å gi fa.. i hva medlemsmøte har bestemt? Så vidt jeg har erfart så tok ingen ordet til saken, og da Senterpartiet fremmet tilsvarende forslag, så stemte dere imot.

Hvorfor inviterer/innkaller dere oss til møte for å diskutere saker når dere etterpå ikke tar hensyn til hva flertallet har bestemt. Tror dere vi vil møte opp på neste møte? Tror dere vi vil være med å stemme på dere ved nominasjonen nå i høst? Tror dere vi vil stille opp for dere i kommende valgkamp? Hva skal dere svare velgerne når dere står på stand utenfor Mega en gang utpå sensommeren? Eller kanskje dere gjør som sist – dere stiller ikke på stand – dere bevilger heller hundre tusen kroner fra partikassa til helsiders annonser i Brønnøysund Avis – uten vedtak i «partiets organer».

Og har dere – partikamerater, som for en tid siden fant det nødvendig å irettesette meg for å ha stilt kritiske spørsmål om rådmannen og hans «ledergruppe» sine disposisjoner, og politikernes manglende styring – har dere gjort dere opp noen tanker om hvorfor snittalderen på oss som møter på medlemsmøtene er ca. 65 år? Jeg husker godt hva min avdøde partikamerat Leif Lande en gang sa da han kommenterte medlemssituasjonen i Velfjord Arbeiderlag – «Det går ennå bra så lenge vi kan dra på gammelheimen å hente våre meningsfeller – det blir verre å finne dem når de er kommet på kirkegården» (gravgården)!

For en tid siden spurte en kamerat som hadde meldt seg ut av partiet – hvorfor jeg fortsatt orket å engasjere meg i dette «jåsset» som nå foregår? Til det svaret jeg: Jeg har i hele mitt voksne liv vært et politisk og samfunnsengasjert menneske, og siden jeg nå er henvist til å bruke krykker for å kunne stå på beina, så er det begrenset hva jeg kan være med på. Og jeg kommer ikke til å melde meg ut av partiet – tvert imot – jeg oppfordrer alle som deler partiets grunnsyn – frihet – likhet og solidaritet – til å melde seg inn i Brønnøy Arbeiderparti. Bli med – still på partiets nominasjonsmøte nå i høst, og sørg for at ingen av de som representerer partiet nå – får stå på partiets liste neste høst.

Salhus 19.09.18

Med stor frustrasjon

Asle Bakken

