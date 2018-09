Lønnspolitikk i Brønnøy kommune

Debatt

Basert på lønnsopplysninger, fremkommet fra Sykepleieforbundet, har jeg i denne forbindelse stilt et par spørsmål til politikerne i Brønnøy. Jeg har ikke som Per Martin Orvik hevder i sine avisinnlegg, kommet med påstander eller feil fakta. Jamfør brev fra Sykepleieforbundet ved HTV Heidi Sæthre, har den omtalte ansatte som får med seg sin lederlønn på 803.000 i sin nye stilling som fagarbeider, noe høyere lønn enn øverste leder for oppvekst. I motsetning til Orvik, skal jeg holde meg for god til å komme med personkarakteristikker, men det er noe som heter å misforstå med vilje.

Jeg deler ikke Orviks bekymringer for lønnsutviklingen til Utdanningsforbundets medlemmer lokalt. Ifølge nye tall, presentert av økonomisjef Frank Nilsen, der Brønnøy blir sammenlignet med Bodø og Rana, havner Brønnøy kommune nederst på lønnsstatistikken for ledere. Forklaringa av de nye tallene, er at lønningene til rektorer, avdelingsledere og fagledere inkluderes i det nye regnestykket, og disse stillingene gjør at gjennomsnittet for lederlønningene synker vesentlig lavere, enn i de kommunene økonomisjefen sammenligner med. Dette skulle tilsi at vi har et godt forhandlingskort i lokale lønnsforhandlinger, for både våre mellomledere og ansatte på golvet, hvis vi er enige om prinsippene for god og rettferdig lønnspolitikk for alle.

Min oppgave som lokallagsleder i Utdanningsforbundet er blant annet å drive politisk påvirkningsarbeid. Derfor har jeg i mitt tidligere avisinnlegg stilt spørsmål til lokalpolitikerne om lønnsnivå og lønnsforskjeller i forhold til topp og bunn, som jeg håper at både Utdanningsforbundet og innbyggerne for øvrig i Brønnøy, kan få svar på.

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder

Utdanningsforbundet Brønnøy

