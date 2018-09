Quo vadis, Brønnøy kommune?

Debatt

Hva skjer i kommunen vår?, sier en gammel kjenning opprørt i telefonen. «Har dem ikkje styring i det hele tatt?»

Som innbyggere i kommunen vår har vi ikke bare en rett men en forbannet plikt å følge med i hva som skjer. Det er vår kommune, det er våre interesser som forvaltes og det er vår økonomi som det her snakkes om.

Det virker unektelig rart at det blir så store sprik, nå etter at kommunen har vært gjennom prosesser, Robek eller ikke. Innsparinger, oppsigelser og så optimisme.

Som en konsekvens av dette har vi høyeste sats på eiendomsskatt. Så har noen politikere lovet reduksjon av denne. Hva nå med denne lovnad? Hvor skal vi nå finne «nye» penger? Det er ikke bare å auke promillesatsen.

For oss som går på ski om vinteren har vi fjellvettreglene … En av de viktigste er: Ingen skam å snu i tide.

Kommunen er som den enkeltes private husholdning. Inntekter og utgifter. Her trenges til enhver tid å prioritere. Det samme gjelder i kommunal forvaltning. Slik situasjonen er nå, svært alvorlig etter BA å dømme, må det være på sin plass å kunne stille spørsmål om det er forsvarlig å gjennomføre vedtatte prosjekter? Bør prosjekt Lille Brønnøya utsettes? Har det den store prioritet? Hvem er det som fronter dette prosjektet?

Oppsummeringen/begrunnelser for overskridelser/budsjettsprekk gir ingen grunn til å tro at faren er over. Heller tvert imot. Forverringen har skjedd i løpet av få måneder.

Bør en avdanka folkevalgt holde kjeft? Nei, tvert imot. Undertegnede som alle innbyggerne bør ha meninger.

Ragnvald Dundas