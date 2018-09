Debatt

I Brønnøysunds avis 13.09 «irettesetter» Per Martin Orvik Merethe Paulsen Blomstervik fra Utdanningsforbundet for hennes uvitenhet og faktafeil når hun kommenterer Heidi Sæthres spørsmål om lederlønninger, og deler samtidig en innføring om virkeligheten i Brønnøy kommune med leserne.

Debatt Feil påstand og dårlig oppfølging Per Martin Orvik svarer Merethe Paulsen Blomstervik.

Virkelighet er som kjent et relativt begrep, og som en del av befolkningen i Brønnøy kommune har jeg også min.

For det første: Jeg nøler ikke et sekund med å støtte Blomstervik i hennes bruk av ordet skyhøye lederlønninger. KS er Brønnøy kommunes tariffområde. Her reguleres minstelønn til ansatte, og lønnsnivået for ledere i forhold til dem de er satt til å lede. Et raskt søk på nett gir en oversikt over lederlønninger (benevnt som topplederlønn) i forskjellige kommuner i Nordland. Et lite utdrag:, Bodø kommune med sine 51.022 innbyggere, 708.360 kroner. Rana kommune med 26.101 innbyggere: 730.068 kroner. Brønnøy kommune med 7956 innbyggere, 764.928 kroner, og ligger med det desidert høyest på statistikken på tross av adskillig mindre innbyggertall. Det er disse sammenligningene jeg i min virkelighet finner relevante. Hva andre tjener «her i byen» er mindre viktig, for hvis Røkke skulle finne på å etablere seg her, ville jo kommunen gå konkurs. Og vi trenger arbeidsplasser, som registrene har bidratt med i betydelig grad.

Dette tjener lederne i Brønnøy kommune Relativt jevnt på toppen, cirka 90.000 i året skiller topp og bunn i ledergruppen.

Brønnøysund er ikke et marked der lederkompetansen befinner seg i overflod, sier Orvik. Kanskje ikke overflod, men vi har innbyggere i denne kommunen med svært høy lederkompetanse. Og det er innbyggere utenfor denne kommunen med svært høy lederkompetanse. Hva gjør Brønnøy kommune for å rekruttere noen av disse, og er kommunen interessert i å få inn kompetanse utenfra? Eller er det slik det kan se ut fra en uvitende på området at det er de samme personene som blir sittende i diverse lederposisjoner bare med skiftende stillingsbetegnelser? Og at viljen til å utlyse eksternt kan ligge på en særdeles liten plass? Hvor ligger konkurranseelementet i det?

Hva gjør Brønnøy kommune for å rekruttere sykepleiere, helsefagarbeidere, lærere, barnehagepersonell og andre ansatte som skal sørge for at tjenestetilbudet til befolkningen kan utføres? For det er her den virkelige konkurransen foreligger. Kampen om arbeidskraften. For egen yrkesgruppe kan jeg bare nevne at det pr. i dag i NAVs bedriftsregister er registrert 600 ledige sykepleierstillinger i Nordland alene. Hvor er de lukrative lønnstilbudene her?

Tarifflønn for sykepleier med topp ansiennitet er per 01.05.18, 465.000 kroner og for spesialsykepleier 496.000 kroner. Dette er kritisk kompetanse som kommunen er avhengig av for å drive lovpålagte tjenester for befolkningen. Avstanden opp til de som er øverste ledere for den samme tjenesten på 250.000-300.000 kroner er bemerkelsesverdig. Enda større blir avstanden til ufaglært arbeidskraft som sliter i døgndrift for å ivareta kommunens tjenestetilbud. Er det ikke verdt noe?

Gode og konkurransedyktige lønninger er flott, men det som gjør det oppsiktsvekkende i min virkelighet, er at ledelsen i Brønnøy kommune bevilges store tillegg, samtidig som det kreves moderasjon og innsparinger fra ansatte. Det er oppsiktsvekkende at rådmannen innstiller til å bevilge 3 millioner fra den offentlige kassen til et privat aksjefirma som gjør halve formannskapet inhabil, samtidig som det varsles innsparinger på tjenestene kommunen skal levere. Det er oppsiktsvekkende at kommunen går på en budsjettsmell på 16 millioner på tross av at det betales i dyre dommer for kompetent styring. Det er oppsiktsvekkende at lederlønningene på øverste nivå forsvares samtidig som vi i vår gjennom avisen ble gjort kjent med at ansatte i Brønnøy kommune opplevde at de ble svært dårlig behandlet vedrørende varslinger i arbeidsmiljøspørsmål. Hvordan forsvarer man lederlønningene i forhold til dem, Per Martin Orvik? Hva skjedde med barnehagene? Tausheten har vært rungende, også fra politikernes side.

Brønnøy kommune er ikke en privat bedrift. Det er forvaltning av offentlige midler, ivaretakelse av ansatte og tjenestetilbud til befolkningen. Det er ansvar og respekt for skattebetalernes penger. Kulturtilbud og bru til Lille Brønnøya (selv om jeg enda ikke har forstått hvem denne brua med så store omkostninger er så viktig for) er selvsagt flott, men vi skal ha en hverdag her også, hvilket inkluderer arbeidsplasser, gode oppvekstsvilkår for barn og unge, gode helsetilbud og boforhold for alle. Jeg stiller meg spørsmål om Brønnøy kommune er i ferd med å utvikle seg til verdsettelse av de få på bekostning av de mange, og er selvfølgelig klar over at jeg med slike utsagn får koke i gryten av uvitenhet sammen med andre kritiske røster. Det kan jeg leve med. Prioriteringene som gjøres av administrasjonen i Brønnøy kommune får konsekvenser for 7.900 innbyggere, det er de som skal betale. Det er virkeligheten.

Gjertrud Krokaa