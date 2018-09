Utnevnelse med bitter smak

Debatt

Ærfuglen er den fugleart som har utviklet en særlig uvanlig og frivillig symbiose med mennesket. Ingen annen er i nærheten av samme relasjon. Det har den gjort i hele det som var den norrøne interessesfære. Kystbefolkningen har fra tidens morgen lagt til rette for dens hekking ved å lage reir av tørket tang, bygd skydd og ehus/ebaner der fuglene har funnet hekkemuligheter og lagt igjen husleie i form av egg og dun for så neste år å komme tilbake. Ingen fugl har som ærfuglen funnet en venn i mennesket. Og knapt noen fugl har stått sterkere i menneskets forhold til natur. Det reflekteres i den tidligste lovgivning i Norge, og ble utviklet slik at en engen lov om egg- og dunvær av ble vedtatt av Stortinget i 1842, et tillegg kom i 1860. Den aller viktigste del av utbredelsesområdet har vært Nordlandskysten. Her har man i lang tid utviklet duntradisjonene, tradisjoner som fortsatt lever som på Vega, men sårbare er også de. Verdensarvområdet på Vega er et kjerneområde i dag. Men hvem er det som vil komme til å holde tradisjonene oppe om en mannsalder, 25 år? Og hvem er det som vil legge et eventuelt grunnlag for det, sikre kompetanse, rekruttering og økonomi for det? Kanskje det bare blir noe historisk man kan få informasjon om i et museum eller informasjonssenter?

Ærfuglen er med rette utpekt som fylkesfugl for Nordland, det beste valg! Igjen fugleart er vel mer å regne som symbol for fylket – om man ser det i et fugleperspektiv. Utnevnelsen av ærfugl som fylkesfugl for Nordland har nettopp funnet sted. Det er imidlertid med noe bitter smak at det skjer når arten er i dramatisk nedgang på landsbasis. Nedgangen kan skyldes flere kortsiktige og langsiktige årsaker. Ærfuglene spiser bla blåskjell, og de er tandre for trafikk i hekketiden. Tusenvis av liter kemikalier, bla lakselusmidler slippes urenset ut i havet, kemikalier som har dramatisk effekt på alle skalldyr. I tillegg slippes urenset dritt fra lakseoppdrettsanleggene ut i havet tilsvarende mer enn 3 ganger landets befolkning. Så kommer all skipsfartsøppel og det Europa har å bidra med i strømmen nordover. Minkplagen på grunn av rømming av importert amerikansk mink fra 1930-årene av kjenner man fra etterkrigstiden og framover, og den er der fortsatt. På toppen kommer all mulig villmannskjøring med sterkt økende bestand av hurtiggående og støyende småbåter, frislipp av vannskutere og andre såkalte fremskritt osv.

Det er sørgelige greier. Og man lar det skje. Er det noen som egentlig bryr seg?

Jon Suul

Antall hekkende ærfugl var i fjor det beste siden toppåret 2014 Med fuglevoktere i verdensarvområdet i hekkesesongen, har antall hekkende ærfugl økt jevnt siden 2006.