Drømmen om et hus som ble for høyt

Her har vi ventet og ventet på få være verdifulle kunder på en ny butikk. En forretning som skulle være på plass for flere år siden. Et hus til glede for kjøpevillige kunder og som en belønning til dyktige medarbeidere på Coopen. Endelig kom tiden for byggestart, men så kom noen feriegjester som eier et nabohus med snublesteiner i sin bagasje. De ville omregulere tettstedet for at de fra sitt vindu kunne se ned i fjæresteinene.

Så ble bygget flyttet som en skumil att og fram. Noen ble redd at det skulle havne der det gamle bygget står. Heldigvis var det noen som tok ansvar, nok er nok. Så startet arbeidet, tomta ble ferdig, reisverk kom opp og taket kom på. Så ble det plutselig så stille. Kanskje det var ferietid? Sannhetens øyeblikk: Av en eller annen grunn hadde byggverket øket sin høyde med en meter, og det ble bråstopp. Hvor i byggeprosessen har dette skjedd?

Dette med saksbehandlingsfeil er dessverre ikke noe nytt fenomen. Det skjer til stadighet rundt omkring. Når det gjelder store kompliserte anlegg kan det selvsagt være vanskelig, men feil skal ikke godtas. Når det gjelder bygget på Berg er dette et enkelt lagerbygg der saksbehandlingen skulle være ganske ukomplisert. Men den gang ei. Er det kompetanse som mangler hos noen av de impliserte parter i slike saker eller er det faglig latskap. Så er det lett at de negative tendenser dukker opp: hvem er syndebukken. Hvem skal legge seg skinnflat. Jeg er ikke tilhenger av den slags argumenter.

Her bør de parter som er med i denne byggesaken komme sammen og finne ut hvor feilen ligger, og så er man ferdig med det. Hovedsaken nå er at byggearbeidene fortsetter umiddelbart. Denne stoppen i arbeidet er bare negativ. Økede kostnader på alle plan, og vi som kunder blir forbannet. Det er nemlig vi som har satt i gang bygging og som eier dette bygget. Vi må ikke glemme at medlemskap i Coop forplikter, og vi liker ikke at uansvarlige personer tukler med vårt byggverk. Informasjonen ut til kundene er mangelfull. Vi må nå få rede på hvorfor det er byggestopp, hva er årsaken, når kan arbeidene starte opp igjen og ny dato for innflytting. Ryktesmeder er dårlige informanter.

De som er hardest rammet av dette rotet i byggesaken er imidlertid de dyktige medarbeiderne på butikkplanet. De har opprettholdt driften i et tungvint og nedslitt bygg til beste for kundene (eierne). De gledet seg til å komme til et nytt og moderne butikklokale. Planer for en komplisert flytting var utarbeidet, dato bestemt og detaljer drøftet. Og så har en eller annen koryfe sparket bort noe av grunnlaget for det nye bygget. De flotte damene på Coopen på Berg bør få en uforbeholden unnskyldning.

Sømna kommune bør også klargjøre sin rolle i denne byggesaken. Kommunen stoppet arbeidet, men hva foretar de seg videre for å løse denne saken. Jeg er klar over at det er noe som heter frister for ditten og datten. Og fastsatte datoer for møter m.m. Men det går vel an å være litt uformell av og til. Jeg vet hva det er.

Ved bygging av denne nye butikken vil Coop være med på å øke statusen for tettstedet Berg. Det er derfor viktig at også andre aktører er aktive medspillere i utforming og markedsføring. Ikke minst gjelder dette kommunen, både politisk og administrativt.

02.09.18.

Ragnar Lien

