Bevar badeplassene i Svarthopen friluftsområde!

Debatt

I Brønnøysunds avis 10. august leser vi at teknisk etat har tilrådd at Sjøsportklubben får bygge naust på svaberget som ligger mellom de to sandstrendene i Svarthopen Nord.

Heldigvis ble forslaget sendt tilbake til videre utredning ved behandling i planutvalget i slutten av juni!

Sjøsportklubben driver et flott og viktig arbeid, og vi forstår godt at de ønsker å benytte Svarthopen som arena for kurs og opplæring.

Det var nok ikke så mange som bada i juni når saken var oppe til behandling, - men i godværet i juli og august har Svarhopen Nord vært full av badende småbarn, ungdom, voksne og godt voksne!

Etter innsats fra frivillige, lag, foreninger, bedrifter og kommunen er badestranda blitt en perle for alle bade- og turglade i kommunen. LHL har oppført gapahuken som er klokt plassert tilbaketrukket i terrenget og ikke ødelegger naturopplevelsen.

Disse kvalitetene må vi ta vare på i dag og for kommende generasjoner.

Et naust for oppbevaring av båter,- joller, kajakker, kanoer osv, vil måtte ha en viss størrelse, og det vil være ødeleggende for badelivet om dette legges på svaberget eller i strandkanten.

Det må være mulig å finne en tilbaketrukket plassering av naust i Svarthopen- området som ikke forstyrrer estetisk eller legger beslag på viktige fellesområder for alle!

Sanitetskvinnene har blant annet som viktig oppgave å bidra til folkehelsa gjennom bidrag til turområder.

Vi ber om at kommunen i samarbeid med lag og foreninger finner fram til en fornuftig plassering av naust som ikke legger beslag på våre bynære badestrender i Svarthopen Nord eller Svarthopen Sør!

Svarthopen skal være for alle!

Med vennlig hilsen

Brønnøysund sanitetsforening v/ styret

Karin Gotaas, Liv Åse Slotvik, Mary Vedal, Gro Nielsen og Anne Marit Olsen

Brønnøysund 17.08.18.