Oppdrett i Vega Verdensarvområde

Debatt

Fylkesrådet vedtok 3. juli å gi oppdrettstillatelse ved Rødskjæran i Vega Kommune for inntil 3120 tonn biomasse til Marine harvest as. Området er som kjent en del av Vegaøyan verdensarvområdet på Unescos liste.

Vedtaket står i sterk motstrid til tidligere utsagn fra Klima- og miljødepartementet i brev av mai 2016 til Unesco om at søknader om etablering av akvakulturanlegg ikke vil bli behandlet før nødvendige undersøkelser og konsekvensutredninger er gjennomført. Disse er som kjent ikke gjennomført.

Vedtaket står også i sterk motstrid til Riksantikvarens protester som baserer seg på at oppdrettstiltaket strider mot de verdiene som forutsettes ivaretatt gjennom verdensarvstatusen.

Peter A. Ogden, som i 15 år har jobbet med å gi profesjonelle råd til Unesco og gitt aktive bidrag til å få Vega inn på verdensarvlista i 2004 har sendt inn klage på fylkesrådets vedtak.

Rødt ved undertegnede har følgende spørsmål til Fylkesrådet:

Hvilke vurderinger lå til grunn for å gjennomføre dette hastevedtaket til tross for at tidligere løfter om å avvente videre konsekvensutredninger ikke var innfridd ?

Har Fylkesrådet vurdert faren for at åpning av verdensarvområdet for oppdrett uten konsekvensutredning kan true hele verdensarvstatusen ?

Hvilken oppfatning har Fylkesrådet om hvorvidt vedtaket vil true Norges troverdighet som medlem av Unescos verdensarvkomite?

På bakgrunn av de protester/klager/ innsigelser som er kommet, vil Fylkesrådet revurdere sitt vedtak ?- og om ikke, hvorfor ikke?

Per-Gunnar Skotåm

Rødt

