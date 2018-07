Oppdrettsanlegg i Vegaøyan Verdensarv: Den komplette galskap

Debatt

Hvem har gitt fylkesråd Ingelin Noresjø så stor makt?

Dette må være et relevant spørsmål, når hun som fylkesråd for næring i Nordland, uten videre kan skjære i gjennom, og vedta at Marine Harvest skal få en foreløpig konsesjon til å etablere et oppdrettsanlegg i verdensarvområdet. Til høsten kommer en konsekvens-utredning om næringslivet i Verdensarvområdet. Jeg tror signalene så langt om dette arbeidet er så negative for etablering av oppdrettsanlegg her, at Noresjø handler raskt nå,- på vegne av Marine Harvest. Etter at utredningen har kommet, kan det være for seint. Jeg synes denne avgjørelsen lukter lang vei.

Vegaøyan Verdensarv er et utstillingsvindu for levemåten til «feskarbonden». En fisker i bukse, og en bonde i skjørt. Som levde tett innpå den naturen de også hadde som grunnlag for levemåten. Som virkelig var bærekraftig i ordets og betydningens egentlige forstand. I et område som vi kan dokumentere denne levemåten ti tusen år tilbake i tiden. Feskarbonden utnytta ressursene, uten å ødelegge eller drive rovdrift på noen av dem. Midt oppi dette vil altså fylkesråden for næring, temmelig trangsynt, tillate etablering av industriell produksjon av laks. Noe som bryter totalt med det livet feskarbonden representerte, og verdensarven skal vise fram. Jeg tror Verdensarv-statusen som mange på Vega har nedlagt et stort arbeid for å få til, virkelig er i fare med denne tillatelsen.

Det er en kjent sak, at tross alle forsøk og løfter om å gjøre oppdrettsnæringa til «den nye oljen», har produksjonen stått stille, eller gått ned siden 2012. Jeg tror dette er en næring i solnedgangen, hvis de ikke tar tak i problemene med åpne mærer. Luseproblemet er fullstendig ute av kontroll. Sykdommer sprer seg fritt. Anleggene langs kysten bidrar til at urensa kloakk-utslipp, tilsvarende 16 – 18 millioner mennesker går rett i sjøen. Nesten en fjerdedel av laksen i mærene stryker med før de når slaktevekt på grunn av håndtering i forskjellige avlusingsmetoder. Et svinn som ingen andre næringer hadde fått fortsette med. I tillegg brukes millioner av «rensefisk», som enten fiskes på Sørlandskysten, eller produseres i egne oppdrettsanlegg. De går en garantert død i møte, når mærene tømmes. Oppdretts-næringa har en dyrevelferd som kan karakteriseres som reinspikka griseri. Det brukes tonnevis av kjemikalier i en cocktail som påvirker alt liv omkring mærene, med store negative konsekvenser. I tillegg dumpes det opp mot femti tusen tonn hydrogenperoksid i havet, etter at brønnbåtene har foretatt avlusingsbad. Uten utslippstillatelse, som er ulovlig, men av en eller annen grunn «ikke staffbart». Er det en virksomhet som ikke passer inn i konseptet til Vegaøyan Verdensarv, så må det være oppdrettsnæringa. Som representerer nøyaktig det motsatte av hvordan feskarbonden håndterte ressursene og naturen rundt seg.

Det er mulig at Ingelin Noresjø «bare gjør jobben sin» som mange før henne har sagt. I følge et intervju med NRK Nordland, uttaler hun: - «No får vi sjå om dette fører til ein diskusjon om vern kontra bruk, seier Noresjø.

Jeg tror hun har sådd vind, og kommer garantert til å høste full storm.

Bjørn Økern

Fylkesleder i Nordland

Naturvernforbundet

Martin Skjefstad melder seg ut av Ap Martin Skjefstad aksepterer ikke at fylkesrådet gir Marine Harvest midlertidig oppdrettstillatelse i verdensarvområdet før konsekvensutredningene er ferdige.