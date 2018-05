Mangelfullt og misledende høringsnotat om struktur og organisering i Brønnøy barnehage

Debatt

En skulle tro at en instans som kommunen har en undersøkelsesplikt og opplysningsplikt ved fremlegging av en sak som er av stor betydning for innbyggerne i kommunen. Beslutningstagerne bør ha både riktig og detaljert informasjon, og etterrettelighet burde være en selvfølge.

I forbindelse med Brønnøy kommunes høringsnotat om barnehagestrukturen i kommunen, ønsker foreldrerådet i Toftsundet barnehage å offentlig kommentere dette. Dette gjør vi da vi mener Brønnøy kommune har gjort en mangelfull jobb når det kommer til beskrivelse av de forskjellige barnehagene, og tilstanden disse er i. For oss er det viktig at alle som leser høringsnotatet innehar mest mulig objektiv og riktig informasjon.

I høringsnotatet, under overskriften «Beskrivelse av byggene», står det skrevet følgende:

«Toftsundet barnehage; Eldre ungdomshus/grendelokale. Eldre lokaler som ikke er direkte tilpasset barnehagedrift, utfordringer med inneklima og dårlig akustikk over lengre tid som huseier har forsøkt å imøtekomme ved tiltak.»

I ovennevnte sitat er viktig informasjon utelatt og feilbeskrevet. Vi mener dette sitatet setter Toftsundet barnehage i et særdeles dårlig lys sammenlignet med beskrivelsen av de andre barnehagebyggene i kommunen.

Det er riktig at Toftsundet barnehages lokaler er en del av UL Fremgangs ungdomshus, men deler av lokalene barnehagen holder til i ble i sin tid bygd nettopp for å romme barnehagen. Dermed blir det misledende av kommunen å påstå at lokalene ikke er bygd som barnehage.

Det påstås videre at lokalene til Toftsundet barnehage har utfordringer med inneklimaet. Inneklimaet i Toftsundet barnehage er godkjent av yrkeshygieniker på oppdrag fra Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste, senest våren 2017, og dermed vil vi tilbakevise påstanden fra kommunen, samt hevde at denne påstanden også er misledende.

Videre trekker høringen inn «dårlig akustikk». Kommunen lar det ikke komme frem at det har blitt gjort flere effektive tiltak for å bedre denne. I tillegg kommer slike uttalelser uten at det har blitt gjort noen målinger av akustikkforholdene etter at tiltak ble iverksatt. Tiltakene som er gjort, blant annet lyddempende plater i taket, lyddempende møbler og gulv, har forbedret akustikken betraktelig.

Det står beskrevet at de andre kommunale barnehagene har nye gulv, som både er renholdsvennlige og inneklimavennlige. Her vil vi påpeke at det er svakt av Brønnøy kommune å unnlate å beskrive at samme type gulv ble lagt i Toftsundet barnehage sommeren 2017, i samråd med kommunen. I forbindelse med det nye renholdsvennlige og inneklimavennlige gulvet som ble lagt i fjor sommer, ble det også lagt varmekabler i gulvet. Dermed kan man trygt si at Toftsundet barnehage har oppgradert oppvarming, noe som kommunen også har unnlatt å nevne i beskrivelsen av Toftsundet barnehage.

Videre nevnes det i beskrivelsen av de andre kommunale barnehagene i Brønnøy kommune at flere har nye dører, nytt kjøkken med hvitevarer iht. til krav og anbefalinger og nytt ventilasjonsanlegg. Toftsundet barnehage står ikke tilbake for de andre kommunale barnehagene på noen måte. Ungdomslaget UL Fremgang har fattet styrevedtak om utskifting av dører i Toftsundet barnehage i løpet av 2018. De gamle dørene skal byttes ut med nye dører med vindu, dette for å sikre innsyn slik at barnehagen er et trygt sted for barna å oppholde seg. Toftsundet barnehage har også oppgraderte hvitevarer på lik linje med de andre kommunale barnehagene i Brønnøy kommune, samt tilgang til nytt fullverdig storkjøkken med oppgraderte hvitevarer.

I tillegg til de korrigeringer vi har kommet med over er det også andre elementer kommunen har utelatt i sin beskrivelse av Toftsundet barnehage. Toftsundet barnehage har full tilgang til egen gymsal, hvor barna får optimale motoriske utfordringer og mulighet til å leke fritt de dagene dette er mest hensiktsmessig. Vi har også et stort uteområde, som fremmer motorisk utvikling hos barna. Det allerede store og velegnede uteområdet er planlagt utvidet i forbindelse med utbedring av gjerdet rundt uteområdet. På denne måten vil barna få et enda større område som motiverer til kreativ lek og utfoldelse. Etter argumentasjonen som ble brukt i foreldremøtet kommunen innkalte til den 23.04.18 og møtet i Driftsstyre 1 den 24.04.18, var det forventet fra vår side at også uteområdet skulle bli et tema i høringsnotatet. Kommunen hevdet i disse møtene at uteområdet i Toftsundet barnehage var lite egnet. Kommunen har valgt å utelate beskrivelse av uteområdene tilhørende de kommunale barnehagene i høringsbrevet, og dette mener vi er et punkt som må vektlegges, da store deler av barnas dag tilbringes utendørs.

Alt i alt ønsker vi med dette å korrigere Brønnøy kommune i deres beskrivelse av Brønnøy barnehager, og vi undres over at kommunen ikke har tatt seg bryet med å undersøke fasilitetene før de kommer med beskrivelse av disse. Vi ønsker derfor å invitere administrasjonen og politikere i Brønnøy kommune til fest i Toftsundet barnehage i juni. Toftsundet barnehage sammen med foreldrene skal da feire 30 års jubileum, og vi vil sette stor pris på om kommunens administrasjon og folkevalgte har anledning til å ta turen for å feire vår flotte barnehage.

Vi vil også benytte anledningen til å oppfordre de folkevalgte til å uttale seg i det offentlige rom. Frem til nå er det kun Brønnøy Høyre som har signalisert sine meninger, noe vi setter stor pris på.

Mvh

På vegne av foreldrerådet i Toftsundet barnehage

Janitha Ormøy Singdahlsen og Ketil Knutsen

Toftsundet barnehage foreslås nedlagt Brønnøys kommunale barnehager får 52 ledige plasser i høst dersom ingenting gjøres, ifølge kommunen.

Kampen for Toftsundet barnehage fylte 1.-maitoget i Brønnøysund Etter de organiserte parolene marsjerte en stor kontingent fra Torgøyan med sine slagord og paroler om barnehage.