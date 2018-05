Og hvem fortalte sannheten – dikt eller forbanna løgn

Debatt

Herr Redaktør – kjære Matti.

Jeg innleder ved å vise til mitt første innlegg – som i hovedsak handlet om rådmannens lønn, og videre noen spørsmål til våre politikere om de var tilfreds med den måten rådmannen forvaltet de fullmakter sine fullmakter på – og om det var fornuftig å gi han en lønnsøkning på 30.000 kroner – for å være mindre til stede.

Jeg stilte flere konkrete spørsmål til politikerne – et av dem var slik: «Fra det som ofte kalles informerte kilder har jeg fått høre at ektefellen til en i rådmannens ledergruppe har blitt ansatt i en prosjektstilling i vedkommendes fagområdet»

I samme avis redegjør rådmannen for hvordan ansettelsen har foregått – og jeg har også fått tilsendt ansettelsesreglement for Brønnøy kommune, og der står det helt klart at rådmannen har fullmakt og ansvar for alle ansettelser i kommunen – med unntak av rådmann.

Og det bekrefter tydelig min påstand om at politikerne har gitt fra seg både myndighet, makt og ansvar for all personalpolitikk i kommunen. Og resultatet ser vi stadig negative «bivirkninger» av.

I BA 25.04. kan vi lese at oppvekstsjefen har sagt opp sin stilling, med den begrunnelse at han og hans familie føler seg trakassert av mitt leserinnlegg.

Her er det åpenbart noen som trenger å lese mitt innlegg minst en gang til.

I mitt innlegg har jeg ikke nevnt leder for oppvekst med et eneste ord. Ei heller hans navn.

Jeg har brukt begrepet «en i rådmannens ledergruppe» Jeg har heller ikke fremsatt noen påstand – jeg har stilt spørsmål til våre folkevalgte.

Det er rådmannen i Brønnøy – i det som for meg ser ut for å være en samtale med en med en medarbeider fra BA – (Bård Pedersen) – løfter frem navnet på oppvekstsjefen, og samtidig beskylder med for løgn.

Vil rådmannen være så vennlig å fortelle meg hva som er løgn her – og hvem det er som eventuelt lyver. Et spørsmål er som kjent ingen løgn – der bør også en rådmann vite.

Det bør også rådmannen i Sømna merke seg. Han som presenterer seg som» leder for rådmannsgruppen på Sør Helgeland» – presterer også å kalle meg løgner i nett utgaven av BA på torsdags formiddag.

Kan du – ærede sømnarådmann – fortelle meg hva som er min «løgn»? Og vil du videre fortelle meg grunnen til at du blander deg opp i mine synspunkter om rådhuskulturen – eller ukulturen – i Brønnøy? Er det ikke bedre at du konsentrerer deg om din egen rådhuskultur – eventuelt mangel på sådan – jevnfør et velskrevet varsel fra tidligere rektor Rolf Arve Wold – i BA for kort tid siden.

Det er kanskje ikke vanlig at en «helslaus hedning» fra Velfjord gir råd til en rådmann, men jeg gjør det likevel: «Du bør konsentrere deg om å fjerne dritten fra ditt eget reir, før du bruker tid og ressurser på andres»

Så ser jeg også at ekspolitiker Stig Høyvik også opptrer som nettroll – og er bekymret over at ikke redaktøren i BA gjør som Erdogan gjør i Tyrkia – og utøver sensur mot slike som meg – som tillater meg å stille spørsmål til våre politikere om de er tilfreds med hvordan rådmannen – og hans «ledergruppe» utøver sin makt.

Stig Høyvik ser også ut til å mene at jeg mobbet leder for oppvekst bort fra kommunen. Det er særlig VÆR VARSOM plakaten han er bekymret for. Og det mener altså en av de to mannlige høyrepolitikerne som ble beskyldt for å trakasserte den forrige rådmannen (en kvinne) på forskjellige kommunale møter, slik at hun sa opp sin stilling. Hvorpå assisterende rådmann – også det en kvinne – sa opp sin stilling. Begge dyktige kvinner, etter hva jeg har lest og hørt. Men det var før Me too – rammet slike som oss.

Jeg lurer også på hvilken oppgave fagforeningsledere og de hovedtillitsvalgte har i Brønnøy kommune? Når jeg ser to av dem på forsiden i BA den 27.04 – der det for meg ser ut som om det er å forsvare rådmannen og hans «ledergruppe» som er deres viktigste oppgave. Men det er kanskje en av grunnene til at andre ansatte i Brønnøy kommune snakker om noen som de kaller «Pål sine høner».

Jeg vil også her fortelle hvorfor jeg har engasjert meg så sterkt i disse sakene. På forskjellige steder – på kafeer – på venteværelse hos legen – mellom reolene på Mega–Rema 1000–Prix – Eurospar–eller i garderoben på treningssentret, hørte jeg stadig hvisking og hvisking om disse – og andre saker–og om den «rådhuskulturen» og det som blir nevnt som samrøre mellom administrasjon og politikk.

Og da en kommunalt ansatt sa følgende til meg: «Du Asle du kan skrive om dette–for ikke er du inhabil, ikke er du bundet av noen taushetsplikt–ikke skal du gjenvelges til noe viktig verv–og sist men ikke minst, så kan du si og skrive hva du vil, uten å bli utsatt for represalier fra noen. Videre kommentarer er vel unødvendig.

Men da bestemte jeg meg for å gå ut offentlig–og rette spørsmålene dit jeg mener de hører hjemme–nemlig til våre lokalpolitikere. At rådmannen velger å svare på politikernes vegne, får bli hans sak.

Til slutt vil jeg takke redaktøren for hans meget oppklarende innlegg på BA nett på torsdags kveld. Der han fritok meg for alle beskyldninger om løgn. Og plasserte både skyld og ansvar der det hører hjemme. Jeg vil også takke for alle som har stoppet med både på gata og i butikkene – med klapp på skuldra og takk for at jeg turte å «tale Roma midt imot». Takk også for SMS og telefoner. Og til både rådmenn og deres «ledergrupper» – jeg lar meg ikke skremme til taushet.

Salhus 26.04.18

Asle Bakken