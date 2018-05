Lønn som fortjent?

Debatt

I fredagsutgaven av BA 23. mars skriver Bård Pedersen at kommunestyret i Brønnøy har foretatt en «justering» av rådmannens arbeidsavtale med kommunen, som medfører at han kun er til stede i Brønnøy fire dager i uka, og at han får ha såkalt hjemmekontor i Oslo på fredager, og at han har sagt seg villig til å dekke utgiftene med dette selv.

Rådmannslønna

Gjertrud Krokaa har på en glimrende måte kommentert dette i et innlegg i BA den 27. mars, så jeg slutter meg bare til hennes konklusjon. Hun har også tydeligvis satt seg inn i hva rådmannen tjener og hva slags tilleggsytelser han mottar. Han tjener altså nesten det samme som en statsråd pluss cirka 100.000 kroner i reiser, for å være til stede fire dager – i den kommunen som er hans arbeidsgiver. Og jeg spør: Finnes det, eksempler fra andre kommuner i Norge der rådmannen har en lignende arbeidsavtale?

Jeg var til stede da rådmann Pål Trælvik holdt 17.-maitale fra trappa på samfunnshuset i fjor, hvor han roste både befolkningen og naturen «opp i skyene» – men han orker altså ikke å bo her sammen med oss. Det må være tillatt å undre seg på hvorfor? Er tjenestetilbudet i Brønnøy for dårlig? Er det skolesituasjonen, legeordningen, helsetjenesten, eller kulturtilbudet som er for dårlig – eller er det rett og slett eiendomsskatten som er for høy?

Men hva gjør så våre folkevalgte i kommunestyret? Jeg registrer at Aasa Storlien fra Senterpartiet syns dette er betenkelig, sett i sammenligning med vedtaket om å øke egenbetalingen for dem som får skyss til HIAS. SV har ingen motforestillinger verken mot hjemmekontor eller reiseutgifter, men vil vente med lønnsøkningen.

Men den som virkelig tar kaka her er gruppeleder Siv Aglen fra Arbeiderpartiet (partiet jeg sjøl er medlem av). Hun representerer altså det partiet som gjennom snart hundre år har forsvart de svakeste i samfunnet, og har snakket om likhet og solidaritet like lenge – og som i hele etterkrigstiden (min tid) har vært det partiet som «bygget» den norske velferdsstaten. Gruppelederen er så historieløs og kunnskapsløs at hun ikke har fått med seg dette, og ingen av Ap's øvrige representanter er i stand til å fortelle henne det budskapet.

Det eneste hun sier i sitt innlegg som faktisk er et poeng – er at dette hjelpeløse tiltaket er kommunepolitikernes ansvar. De vil premiere en rådmann som har slanket organisasjonen ved å si opp og omplassere de som står for tjenestetilbudet til unge, gamle, og syke. Og for å ha gjort det, skal han få 30.000 i lønnspålegg. Forstå det den som kan!

Her bør både Arbeiderpartiet og SV gå bort og skamme seg. Hva hjelper det med slagord som «Del godene» og «Alle skal med» når dere svikter så fullstendig i det «virkelige» liv. Det er faktisk ikke bare Me too-avsløringene som er årsaken til at Ap raser på meningsmålingene, bevisstløse lokalpolitikere bidrar også til nedturen.

Men det som bekymrer meg mest er at vedtaket er enstemmig. Det finnes altså ikke én av våre folkevalgte som ser seg i stand til å løfte hånden og stemme imot forslaget. Jeg hadde faktisk forventet en større edruelighet fra Ap og SV. Senterpartiet talte imot – men stemte for. Fra de øvrige representantene forventet jeg ikke bedre. Høyre har alltid vært et «forskjellsparti» i Norge, og Venstre har under Trine Skei Grandes ledelse utviklet seg til å bli Norges tredje høyreparti. Kan så noen av våre folkevalgte fortelle oss som er dypt uenig i den «såkalte rådmannsavtalen» hvem vi skal stemme på ved kommende kommunevalg? Jeg skal i hvert fall avsløre at jeg kommer til å stemme på det partiet som programfester at «rådmannsavtalen» skal sies opp. Men jeg har flere spørsmål til våre folkevalgte, for det ser for meg ut som om lokalpolitiker har fraskrevet oversikten over hva rådmannen og det som kalles «rådmannens ledergruppe» foretar seg, og i beste fall får det som referatsaker.

Eksempel 1

For en tid siden kunne vi lese i BA om et svensk ektepar, begge fastleger i Brønnøy, hadde fått permisjon for å dra på jordomseiling. Jeg kjenner to personer som hadde fått tildelt disse som fastleger. De rettet gjentatte spørsmål til legekontoret om når deres fastleger ville være tilbake, men fikk aldri svar på det. Det er lite tilfredsstillende for en pasient som vil snakke med sin fastlege – å få til svar at dessverre – din fastlege befinner seg i øyeblikket på høyde med Hawaii.

Så dukket de omsider opp og gjenopptok sin praksis – men etter noen måneder sa de opp sine stillinger og forlot kommunen, angivelig fordi her var for mye å gjøre.

Det jeg vil vite er om kommunens permisjonsreglement gir adgang til å innvilge permisjon for å dra på jordomseiling?

Og videre. En tidligere kommunalt ansatt enhetsleder, og profilert lokalpolitiker går rundt og forteller at han har hatt permisjon fra sin stilling i «bortimot» tre år. Da syns jeg det er på tide at våre lokalpolitikere forteller både publikum og alle ansatte hva slags permisjonsregler og permisjonspraksis som finns i kommunen.

Eksempel 2

For noen år siden «gikk det ut bud fra rådmannen» – muligens med politikerne velsignelse – at det måtte gjennomføres en omorganisering i kommunen. Og rådmannen satte noen av sine medarbeidere til å utrede saken og komme med forslag. Omorganiseringen ble iverksatt i – så vidt jeg husker – i 2016. Det som videre ser ut til å skje, er at de som utredet sakene – fikk de nye og bedre betalte stillingene etter at omorganiseringa ble iverksatt.

Fra det som ofte blir kalt «informerte kilder» har jeg fått høre at ektefellen til en i «rådmannens ledergruppe» har blitt ansatt i en prosjektstilling i vedkommendes fagområde. Jeg spurte en herværende lokalpolitiker om dette medførte riktighet, og fikk følgende svar: «Det har jeg ikke hørt noe om, og jeg har ikke vært med å opprette en slik stilling».

Og derfor tillater jeg meg å spørre om det nå er slik. At det ikke lenger er politikerne som oppretter og eventuelt nedlegger stillinger i kommunen, men at dette også er delegert til rådmannen og hans «ledergruppe»? Og – er det noen av våre lokalpolitikere som drister seg til å fortelle meg – og andre stemmeberettige – om hvorfor vi skal velge politikere, når dere lar rådmannen og hans «ledergruppe» bestemme hva som skal skje i kommunen?

Og hvor er fagforeningene? Er de redd for å mene noe? Er det fordi flere av dem som er tillitsvalgte også befinner seg i jobb på rådhuset – og samtidig også som lokalpolitikere – de fleste som medlemmer i Arbeiderpartiet. Og dette har jeg påpekt tidligere – at «samrøre» mellom politikk og administrasjon på rådhuset – ikke er til det gode – verken for partiet eller for omdømme til Brønnøy kommune.

Her vil jeg igjen slutte meg til Gjertrud Krokaa sitt utsagn om at ingen ledere er viktigere enn sykepleiere, hjelpepleiere, lærere, og barnehage ansatte. Og det føler jeg at jeg vet noe om, for jeg mottar sjøl hjelp – ofte to ganger om dagen. Om disse sakene jeg her har prøvd å sette ord på, er i nærheten av sannheten, så syns jeg det er på tide at våre lokalpolitikere tar tilbake makten i kommunen, og ikke overbetaler en rådmann som ikke vil bo her – til å gjøre jobben for dere.

Salhus 01.04.2018

Asle Bakken