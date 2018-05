Lønn som fortjent?!

Vi er et parti som er i posisjon, og bør oppføre oss deretter. Mens noen er åpenbart et parti for seg sjøl!

Debatt

Det er ikke sosialt. Det er ikke demokratisk. Det er definitivt ikke arbeiderpartipolitikk «å angripe» en leders familiemedlem, når en vil ramme rådmannen i Brønnøy. Dette framkommer i leserinnlegg i Brønnøysunds Avis (BA), 13. april. En skulle forvente at det, i en ny helside i BA 04.05.2018, var en viss evne til innlevelse og vilje til å si unnskyld. Retorisk forsøkes nå eksempelet å gjøres til et spørsmål, men det framkom ikke som et spørsmål den 13.4. Spørsmålet var da hvem som oppretter og nedlegger stillinger.

Eksemplene fra 13.4. var vel også for å bevise at rådmannen ikke fortjener lønna (og at de folkevalgte ikke er duglige). Det å ramme tredjeperson, er vel heller ikke spesielt duglig eller som fortjent. Det blir ekstra ille når skribenten i forkant hadde fått tilbud av ordføreren, til å legge «eksemplene» fram for han, for videre undersøkelse. Det må også være rom (og enda større rom) for at ansatte i Brønnøy kommune – både kan ha bosted og familie her.

Er rådmannens lønn fortjent? Diskusjon om lønn har mange spor og mange dilemma. For noen ville det være bekvemt å stemme mot alle lønnsforhold som er over «gjennomsnittlig industriarbeiders lønn». Dette for muligens å «bidra til» å minske sosiale forskjeller i samfunnet. Utgangspunktet og rammene for ansettelse av rådmannen ble lagt i forrige kommunestyreperiode. Det var da en som stemte imot (han var fra Ap), hvis det er et poeng.

Arbeid og arbeidskrafta er en vare for kjøp og salg. I 1875 brukte Karl Marx begrepet «Fra enhver etter evne, til enhver etter behov». Dette i beskrivelsen av en høyere fase av det kommunistiske samfunn, hvor folk yter etter evne og mottar etter behov. Der er vi ikke i dag. Lønn er basert på lov og avtaleverk samt forhandlinger og marked. Lønn (og lønnsforskjeller) kan være mekanismer i konkurransen om arbeidskraft og rekruttering samt til stimuli for utdanning og videreutdanning.

«Lik lønn for likt arbeid» har vært et viktig prinsipp / kompromiss for arbeiderbevegelsen. Det betyr at lønn «vurderes likt» innenfor ulike fagområder. Mer utfordrende er det når lønn skal vurderes på tvers. Hvorfor skal en sjukepleier ha mer enn en hjelpepleier? Hvorfor skal en lege ha mer enn en sjukepleier? Hvorfor skal en rådmann ha mer enn andre? De tre andre rådmennene i senterkommunene på Helgeland har en lønn på over 1 mill. kr. Slik er markedet, og det ville være «lik lønn for likt arbeid», også for rådmannen i Brønnøy. Hvis vi får ei kvinne som rådmann – ville vi ikke også da ha gitt henne høg lønn.

Likevel, vi har vært bekvem med at rådmannen har avstått fra lønnsøkning de siste åra. Dette gir godt omdømme og felles kriseforståelse. Når kommunestyrets forhandlingsutvalg (nå anbefalte lønnsøkning, så hadde vi tre muligheter: Den ene var å si ja. Den andre var å lukke møtet for å diskutere om rådmannen fortjente mer lønn, som en personalsak. (NB1! En av utvalgets oppgaver er å vurdere måloppnåelse. NB2! Ingen i utvalget kommer fra kommunal sektor.)

Den tredje muligheten var å overprøve forhandlingsutvalget – å si nei. Et nei-flertall ville nok også gi signaler om at rådmann burde finne annet arbeid, noe 15 prosent av rådmennene gjør hvert år. Det vil nok alltid være slik, uansett hvem rådmannen er, så vil noen mene at han / hun ikke fortjener lønna. Problemet er at de samme ofte vil si det samme om andre yrkesgrupper. Vi merker oss også angrep på fagbevegelsen.

Det er heller ikke god debattkultur å spre usakligheter og «rykteaktige» beskyldninger, under påskudd av å være «i nærheten av sannheten». Redaktøren var klar over dette, men valgte å være ukritisk til egen virksomhet. Avisa bør følge «Redaktørplakaten» og «Vær varsom plakaten». Flere skremmes vekk fra offentlig debatt. 21 prosent i aldersgruppa 16-25 år har blitt utsatt for hets i nettdebatter og færre vil delta, viser ny undersøkelse (Nordiske Mediedager). Også gjentagende, aggressive, og kverulerende innlegg i BA – ender ofte (i den grad noen orker å delta på det nivået) med en diskusjon om diskusjonen. BA 4.5.2018 er et skoleksempel, men ikke til etterfølgelse.

Vi søker å skape et flertall, gjennom partiprogram, fakta, gode argumenter og saklig debatt. Skal vi påvirke politikken, så må gruppa ha handlingsrom og tillit til å forhandle samt å skape samarbeid og kompromisser. Vi er et parti som er i posisjon, og bør oppføre oss deretter. Mens noen er åpenbart et parti for seg sjøl! Med ønske om god bedring til oss alle.

For Brønnøy Arbeiderparti Siv Aglen (gruppeleder) og Magnar Solbakk (leder)