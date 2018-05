Søppelplukking og strandrydding

Debatt

Jeg har siste uke sett et fantastisk engasjement blant barnehagebarn, andre barn og voksne der jeg bor, som har plukket søppel i dagevis.

Er veldig stolt av alle oss som har vist engasjement.

I dag derimot, har min mann og jeg hatt ett oppryddeprosjekt som jeg slettes ikke syns noe om, og som jeg syns burde vært helt unødvendig.

Med det flotte søppeltømmesystemet som vi har i dag med Shmil..kan det være enklere?

Og mye leveres gratis i tillegg.

Etter å ha vært i kontakt med Shmil Strandrydding og fått klarsignal, har vi 1.mai hatt en utrivelig ryddeaksjon i Stegan.

Vi har fra før sett at det har ligget et halvt klosett og en dobbelseng i området, kastet for to-tre år siden.

Nå i det siste har det i tillegg blitt kastet seng, to fotskamler, ledninger, tre madrasser, deler av hvite skap og søppelsekker med diverse i ura mot havet, før parkeringsplassen til Vandalsvikfjellet.

På parkeringsplassen lå også diverse hageutstyr og annet skitt og plast som er plassert der nylig.

Jeg lurer på hva som gjør at folk bruker tid og drivstoff på å kjøre det ut i naturen vår å dumpe det, i stedet for å kjøre det direkte til Shmil???

Det er helt uakseptabelt at det kastes søppel og annet dritt etter veiene, som andre må plukke opp.

Velfjorveien og fjordene rundt oss er IKKE SØPPELPLASS.

Det er en natur som burde taes vare på.

(Til eierne som kjenner igjen sine eiendeler, så står de nå på parkeringsplassen, og kan selvsagt hentes der før Shmil henter dem).

Beathe Julie Olsen