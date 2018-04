Tanker ved Knut Johansens avgang

Debatt

Denne saken reiser flere spørsmål. For det første er det grunn til å spørre hvorfor denne Bakken (som jeg ikke aner hvem er) skriver et innlegg som beviselig inneholder påstander som er løgn. Slikt gjør ikke en ekte hedersmann (som gutta på skauen sier). Det andre spørsmålet er hvorfor BA valgte å trykke dette tross at avisen var gjort oppmerksom på saksforholdet.

Jeg mener det er på tide å ta en saklig debatt om BAs pressefaglige og etiske vurderinger uten å bli møtt med en usynlighetskappe av pressefrihet og «normal journalistisk virksomhet». En åpen debatt der BA også deltar vil bli hilst velkommen i brede kretser.

Det er veldig synd at Johansen slutter, ikke bare for byen, men for hele regionen.

Øystein Johannessen

Rådmann i Sømna

Leder av Rådmannsutvalget på Sør-Helgeland (RUSH)