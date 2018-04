Flåttproblematikk i Brønnøy

Debatt

Som kjent har Brønnøy, og da særlig de ytre strøk av kommunen store problemer med sykdomsbærende flått. Kommunen har også en særdeles livskraftig rådyrbestand, og disse henger trolig sammen.

Jeg har et forslag til løsning som krever systematisk arbeid i en periode, men som deretter trolig kan vedlikeholdes forholdsvis rimelig. Bakgrunnen for forslaget kommer fra Skottland, hvor de i flere hundre år har drevet med intensiv viltpleie med tanke på å få så høye matviltbestander som mulig for å drive jakt på disse. Rypebestanden der står i en særstilling hva tetthet gjelder, og dette gjør den særlig utsatt for problemer med innvollsparasitter. Løsningen der borte har vært å utnytte det faktum at rypene spiser grus som de bruker til å male opp maten de spiser. Denne grusen henter de på bestemte steder rundt om i terrenget, og disse lar seg lett finne. Det legges ned arbeid i å kartlegge disse gropene før det deretter legges ut ny grus behandlet med medisiner som bekjemper parasittene. Rypene spiser så denne grusen og parasittene dør. Resultatet er at rypene får en mye bedre helse og overlevelsesprosenten går kraftig opp.

I Brønnøy kan man gjøre det samme med rådyrbestanden. Det er en kjensgjerning at rådyr er veldig glad i for eksempel gulrøtter, og de lar seg lett lokke inn til foringsplasser ved å etablere slike. Dersom man lager et kart med oversikt over de viktigste rådyrbiotopene i ytre strøk av kommunen og oppretter små foringsplasser jevnt fordelt på disse områdene fra februar og utover ettervinteren, vil man utpå våren være i den situasjon at de fleste rådyrene besøker disse plassene i løpet av en liten periode. Helt på tampen av vinteren legger man så ut gulrot behandlet med parasittmiddel som tar knekken på flått. Jeg kjenner til at det finnes slike midler som har langtidseffekt opp til 12 uker for bruk på hund, og vil derfor anta at det lar seg gjøre å oppdrive brukbare midler til rådyr også. Jeg har selv brukt slike midler på min egen hund med stor suksess. Flåtten dør av å suge blod fra dyr som er behandlet.

En jeger jeg kjenner fortalte sist høst at han skjøt rådyr som hadde over tusen flått på kroppen. Dersom man ved en slik behandling kunne fjerne flåtten allerede tidlig på sommeren vil jeg tro at det får stor innvirkning på problemet allerede samme år. Et slikt prosjekt vil selvfølgelig koste en del både i foring, medisiner og gjennomføring. Jeg er ganske sikker på at en del av jobben kan gjøres i samarbeid med for eksempel Jeger- og fiskerforeningen som kan bistå med dugnadsarbeid.

Uansett må det kunne antas at den samfunnsøkonomiske gevinsten av prosjektet vil være svært positiv hvis man kan unngå om så bare noen få tilfeller av sykdom på mennesker etter flåttbitt. Det er for seint å starte med foring nå i år, men bør absolutt settes i gang samtaler og planlegging for å gjøre noe til sesongen 2019. Jeg spiller herved ballen videre til kommunelege, dyrlege, kommunestyre, grunneiere og andre som måtte føle seg kallet.

Brynjar Harsvik

