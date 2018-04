Symbol for raske avgjørelser

Bygget har nå blitt et råttent minnesmerke for de som tidligere hadde sin arbeidsplass her

Debatt

O, herlighet for et vakkert bilde av et vakkert bygg i BAnett i dag. Her glitrer det av nye vinduer og nymalte vegger. Og med innbydende porter som ønsker eliten velkommen. Det er også satt opp en vakker innhengning for å hindre at sterke interessenter skader seg selv eller det flotte byggverket. Harselas slutt.

Den gamle ærverdige brannstasjonen i Brønnøysund er blitt et symbol for lettvinte og ikke gjennomtenkte forslag: Kulturbygg, konsertlokale, hotell, bolighus, museum m.m. Dette skulle så politikerne ta standpunkt til uten å være i stand til å skjære igjennom. Det var så mange «eksperter» som skulle uttale seg i hytt og pine. Så gikk det som det gikk. Det er gått ca. 40 år siden brannstasjonen ble fraflyttet med pumper og slanger. Og der har bygget stått uten vedlikehold.

Av de forslag til bruk som er lansert er vel dette med museumsavdeling det mest realistiske. Jeg har ikke registrert at det har vært forhandlinger mellom kommunen og Helgeland Museum. Det er bare antydet fra rådmannen at dette alternativet ble for kostbart. For kostbart i forhold til hva?

I de første årene etter at stasjonen ble fraflyttet syntes jeg også at dette var et bygg som det var historisk viktig å ivareta. Men etter som årene har gått og fantastiske forslag til bruk er kommet, synes nok jeg som «folk flest» at nok er nok. Bygget har nå blitt et råttent minnesmerke for de som tidligere hadde sin arbeidsplass her. Og en skam for Brønnøy kommune. Dersom politikerne ikke er i stand til å skjære igjennom og gjøre et vedtak om riving/fjerning av dette totalt ødelagte bygget, må det komme en klar og forståelig begrunnelse for dette. Alternativet er at det dukker opp et nytt forslag til bruk uten at det koster kommunen noe. Kanskje. Det forundrer meg ikke.

Ragnar Lien

