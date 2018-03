Klage på rive-vedtak

Debatt

Jeg, Jan Paul Tjønnøy solgte slipen 2007 og salget ble tinglyst i 2008. Ved salget ble det inngått en livslangbruksrett i verkstedet på eiendommen, som er tinglyst hos Kartverket.

Når Helgeland Brygger AS kjøper slippen høsten 2017, var de meget godt kjent med min livslangebruksrett på eiendommen de nå kjøper.

Dette da styremedlem og eier for Helgeland Brygger AS, Henning Mjølhus også har arbeidet som kontaktperson for Fish Farm International AS, og har skrevet dokumenter for dem med fullmakt. Postadressen til Helgeland Brygger AS er til Henning Mjølhus, noe det også er til Fish Farm International AS i følge Brønnøysundregistrene i dag 22.03.18.

Så det er åpenbart at Helgeland Brygger AS og Henning Mjølhus var klar over de privatrettslige rettighetene som var på eiendommen, før de kjøpte eiendommen.

Svar: Helgeland Brygger AS velger selv tidspunkt Styreleder Kjetil Lund i Helgeland Brygger AS og sømnarådmannen svarer på kritikken i Jan P. Tjønnøys leserinnlegg.

Verkstedet er i daglig bruk av meg som rettighetshaver og min sønn som også har bruksrett å bruke verkstedet. Helgeland Brygger AS og Henning Mjølhus er også klar over at verkstedet er i daglig bruk. Verkstedet har vært daglig i bruk siden det ble kjøpt i 1994 og også etter at det ble solgt til Fish Farm International AS i følge kjøpekontrakt fra 2007.

At takstmann viser til kostnadene ved restaurering av eiendommen vil være betydelige, er vel noe kjøper Helgeland Brygger AS må ha tatt med i sine beregninger når de kjøpte eiendommen. Da de på forhånd visste om at det var en livslang bruksrett på eiendommen.

Vi mener at Helgeland Brygger AS starter i feil ende, da det i følge Norsk lov er åpenbart at de privatrettslige rettighetene på eiendommen ikke er rettet opp i før de søker om å rive bygningen.

At det startes i feil ende begynner å bli en gjenganger, kun vi som familie har flere saker der vi som eier eller rettighetshaver ikke blir kontaktet før kommunen fatter vedtak. Og da vet kommunen om hvem som er eier eller har disse rettighetene før de fatter vedtak. Vi lurer på om det er flere som opplever dette fra Sømna kommune? Hvis ikke, er ikke dette bare en feilbehandling, det blir også trakassering og mobbing av oss som familie fra et offentlig kontor på eiendommer der vi er eiere og/eller rettighetshavere.

Henning Mjølhus er i tillegg den samme personen som har kontakt med Sømna kommune i sakene.

Vi lurer på om ikke Sømna kommune og Henning Mjølhus har noe annet å gjøre, eller andre steder å være, enn å være på eiendommer som vi eier og eller der vi har rettigheter?

Sømna kommune som visste om denne tinglysningen før søknaden ble sendt inn til kommunen, godkjenner allikevel at eiendommen, der jeg har rettigheter skal rives.Norsk lov PBL §21-6 sier at man må først må avklare de privatrettslige rettighetene som finnes, før man går til dette skrittet å søke om å rive bygningen, som nå Helgeland Brygger AS har gjort.



Norsk lov PBL §21-6 er meget klar:

”Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene (Sømna kommune) at tiltakshaver (Helgeland Brygger AS) ikke har de privatrettslige rettigheter (Jan Paul Tjønnøy) søknaden forutsetter, skal søknaden avvises .

Tillatelse etter denne lov innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. Kommunen kan fastsette frist for supplering av søknaden”.



Helgeland Brygger AS var meget godt kjent med den åpenbare privatrettslige rettigheten jeg, Jan Paul Tjønnøy har, lenge før de kjøpte eiendommen og før de søker om å få rive eiendommen. Sømna kommune viser selv til innsigelsen når det fatter vedtaket om riving, innsigelsen ble sendt fra meg 08.12.17 til Helgeland Brygger AS med kopi til Sømna kommune. Da ligger også vedlegg med fra Kartverket med min tinglyste rettighet. Noe som viser at Sømna kommune også vet at det privatrettslige rettighetene ikke er ordnet opp i før de fatter et vedtak at eiendommen skal rives.

Dette gjøres på tross av at loven sier: Dersom det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene (Sømna kommune) at tiltakshaver (Helgeland Brygger AS) ikke har de privatrettslige rettigheter (Jan Paul Tjønnøy) søknaden forutsetter, skal søknaden avvises av kommunen.



Vedtaket stemmer meget dårlig med den privatrettslige rettigheten som finnes på eiendommen. Jeg som rettighetshaver har ventet og venter fortsatt på å bli kontaktet slik at denne saken kan bli løst. Det er bare å komme med et tilbud slik at saken blir løst. Dette kan løses på en (1) dag hvis Helgeland Brygger AS ønsker, så jeg skjønner ikke hva som er problemet.

M.a.o. etter at partene er blitt enige om en kompensasjon er selvsagt Helgeland Brygger AS fri til å gjøre hva de vil med eiendommen.

Vi har ikke ønsket å stå imot eller å stoppe utviklingen på Sømnes, snarere tvert imot. På tross av dette blir vi fremstilt som vanskelige å ha med å gjøre, det er bare å komme å prate og løse denne saken med vanlig folkeskikk og på en redelig måte.



Da vi regner med at Helgeland Brygger AS er en seriøs og profesjonell bedrift, må følgende gjøres:



1. Helgeland Brygger AS skal etter loven ordne det privatrettslige rettighetene med meg Jan Paul Tjønnøy.

Jeg forventer at Helgeland Brygger AS raskt tar kontakt med meg, der vi kan komme frem til en enighet om en kompensasjon for tapet av verkstedet.

2. Søknaden om riving må trekkes tilbake av Helgeland Brygger AS, da det er åpenbart at punkt et (1) ikke er oppfylt.

3. Sømna kommune avviser den første søknaden om riving, da det i følge Norsk lov er åpenbart at punkt et (1) ikke er oppfylt.

Det åpenbare vedr de privatrettslige rettighetene i følge Norsk lov i PBL §21-6, visste Sømna kommune også om, før vedtaket om riving ble fattet.

4. Helgeland Brygger AS sender inn en (1) ny søknad om riving, når punkt et (1) er oppfylt.

5. Alt dette kan bli ordnet i løpet av maks en (1) uke). Det er bare for Helgeland Brygger AS å ta kontakt og avtale et møte med meg.



Når det nå er så lite som skal til for å ordne dette, forventer vi at dette blir gjort med en gang, på en skikkelig og redelig måte.

Slik at Helgeland Brygger AS, jeg Jan Paul Tjønnøy og Sømna kommune, kan gå videre etter å ha ordnet opp en så enkel sak som dette er.



Disse fem (5) punktene burde være meget enkelt å få til av profesjonelle aktører, og det som sagt på maks en (1) uke.

Med vennlig hilsen



Jan Paul Tjønnøy