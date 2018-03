Thon-direktøren svarer BAs lederartikkel

Debatt

«Thon må levere» står det å lese i Brønnøysunds Avis' leder 27. mars.

Etter mitt møte i Brønnøysund med Brønnøy næringsforum og varaordfører stiller jeg meg undrende til at Thon Hotels ser ut til å være den aktøren som «skal levere i denne saken».

Thon innkalte til hastemøte i Brønnøysund Thon Hotels legger frem plan for å møte offshore-topp i Brønnøy -Vi vil ha fornøyde kunder, understreker konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon som tar utfordringen fra offshorearbeidere og kommune.

Vi står selvsagt i første rekke når det gjelder å bidra til at flest mulig hotellgjester skal kunne overnatte på våre hoteller, men vi er en bedrift med dyktige medarbeidere som skal holde hotelldriften ved like.

Uavhengig av om et hotell er en del av en landsdekkende hotellkjede eller er et enkeltstående hotell må det være liv laga for driften.

I mitt konstruktive og positive møte i Brønnøysund opplever jeg at vi er flere aktører som nå tar grep og ønsker å samarbeide for at regionen får plass til etterlengtet trafikk fra offshore-industrien.

Ordføreren lite fornøyd med Thon og departementet Ordfører Johnny Hassen (Ap) i Brønnøy mener Thon, Widerøe og Samferdselsdepartementet burde vært mer innstilt på å sikre god kapasitet på hotell og fly i basebyen Brønnøysund.

Her er det altså ikke bare vi i Thon Hotels som skal bebreides for å «ikke å ha tatt grep» - vi tar nå grep og har lagt fram beleggsprosenten på hotellene våre for å tydelig vise hva som er den reelle situasjonen for hotellmarkedet.

Vi har funnet en god driftsform for situasjonen, men kan ikke drive uten at forholdene blir lagt til rette og at både kommune, øvrig næringsliv og firmaene som etterspør hotellrom bidrar til samarbeid.

Thon-gruppen kan ikke alene være den som er ansvarlig for næringsutvikling i Brønnøysund.

Jeg spør meg selv; har redaktøren i Brønnøysunds Avis lest artikkelen i sin egen avis?

Morten Thorvaldsen,

Konserndirektør for hotell og restaurant Thon Hotels.