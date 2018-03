En sko og et fyr

Debatt

For å pynte på tidligere tabber er det foreslått at en murvegg på Berg skal utstyres med et kunstverk. En sko og et melkespann. Gamle melkespann er det vel nok av rundt omkring, og denne skoen ligger vel og slenger en eller annen plass. Denne skoen har en historie. Den ble funnet under torvtaking i en myr på Vestaberg i 1950. Denne lærskoen er datert til 300- tallet, og var da den eldste kjente skoen i Norge. Det var det.

Men så er spørsmålet: Er dette noe godt motiv på en vegg på en skole og kulturhus som ligger tett opp til den store gjennomgangstrafikken på F 17? Hvordan skal symbolikken bak melkespannet og den gamle skoen forklares for elever og publikum? Og for turister og andre reisende? Det er viktig med historie, men alt til sin tid. Og forslaget har møtt liten entusiasme i lokalsamfunnet.

I mellomtiden er det dukket opp et annet alternativ til utsmykning av Allbrukshallen på Berg. Et enkelt, men nærmest genialt forslag. Et fyr som lyser vei i mørket. Kan en finne en mere symbolsk veiviser for vår tid? Fyrene har en historisk fortid helt fra oldtiden da tenning av bål viste vei langs vår vanskelige kyst. Fyrene er fortsatt viktige seilingsmerker i vår moderne tid. Dette er et symbol som vi alle forstår. Vi trenger veivisere i vår seilas gjennom livet. Disse blinkende lykter på hindringer i vår reise er også beskrevet i litteraturen og lyrikken. Les dette utdraget:

"Har du fyr" av Ola Bremnes:

Ytterst i verden, ytterst i vest.

Kan hende du seile di skute.

Kan hende du seile tilfeldig som gjest

Kan hende du går her i rute

Uansett treng du et punkt som e fast

Der du frakte di skjøre last

Det e nok at det står der og brenn

En trofast gammel venn

Har du fyr

Har du løkter langs din vei

Har du fyr

Et signal om riktig lei

De blinkende fyrlykter har en symbolsk verdi for oss mennesker. Her kan vi finne sannhetens øyeblikk. Det bør også ordføreren og rådmannen finne. Ideen/forslaget om fyrlykt på murveggen på Berg er midt i blinken. Jeg har vært politiker, men ikke nå lenger. Derfor kan jeg uttrykke meg klart og tydelig uten tåkeprat: Skjær igjennom. Få fyret opp på veggen før høstens mørke kommer. Det er ikke alt her i livet vi trenger såkalte eksperter til, folkevett er også en fyrlykt.

Ragnar Lien

