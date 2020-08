Ikke dra til legen om du har luftveissymptomer

Brønnøy

Kommunen skriver i en e-post til BA at de opplever at folk møter på legevakta med slike symptomer.

– Vi opplever at flere med luftveissymptomer møter på legekontoret og legevakt. Det utsetter leger og hjelpepersonell for stor risiko for smitte eller karantene. Har du luftveissymptomer - ikke møt direkte på legekontoret eller legevakt, skriver helse- og omsorgssjef Tove Karin Solli.

Hun ber folk ringe for å avtale tidspunkt på tlf 97084115, og ikke ringe AMK (113) eller legevaktsentralen (116117).