Tonje starter opp Roede-kurs i Brønnøysund

Brønnøy

Tonje Almendingen opplyser i en pressemelding at hun har startet opp som kursleder for Roede i Brønnøysund.

Den beste helseforsikringen

Almendingen jobber til daglig som kursleder ved IT-avdelingen til Brønnøysundregistrene, og sier hun ble umiddelbart tent på ideen da Roede søkte kursleder i Brønnøysund.

– Dette er dessverre noe mange av oss opplever uavhengig av hvor vi bor og hva vi jobber med. Overvekt og fedme gir en økt sykdomsbyrde i befolkningen, noe som vil si tap av velvære, begrenset mulighet for aktivitet, mer smerte og et forkortet liv. Det er en sterk sammenheng mellom fedme og alvorlige livsstilssykdommer, sier kursleder Tonje Almendingen.

Ifølge Almendingen er den beste helseforsikringen å gå ned i vekt.

– Og så handler det ikke om hvor mange kilo du går ned, men om alt du får i tillegg, som overskudd, energi, mestringsfølelse og en sunn og takknemlig kropp, sier Almendingen.

Roede-metoden følger kostanbefalingene til Helsedirektoratet og baserer seg på et allsidig kosthold med mye frukt og grønnsaker og faste måltider gjennom hele dagen. Økt fysisk aktivitet er også viktig, ifølge Almendingen.

- En viss hverdagsaktivitet er både viktig, sunt og smart for helsa og generell vektkontroll. Det er et viktig verktøy for livsstilsendring, og jeg kommer til å legge vekt på å øke den under kursene. Det vil bidra til å hjelpe deltagerne inn i en god sirkel på vei mot en bedre livsstil, sier hun.

Kurs i Brønnøysund

Hun har selv god erfaring med Roede-kurs og mener denne erfaringen er en styrke for å kunne hjelpe andre. Det første kurset startet i august og har ni deltakere.

– Det er en herlig gjeng jeg har på kurs! Jeg var veldig spent første kurskveld, men skuldrene senket seg fort. Det blir så «lett» å være kursleder når man har så fine folk på kurs! Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier hun.

Hittil er det bare damer som har meldt seg på kurset.

– Men jeg håper at menn heller ikke nøler med å bli med. Kursene er for både kvinner og menn over 18 år. Vi har et aldersspenn på det pågående kurset på over 50 år. Det er helt fantastisk å se hvor godt det fungerer. Vi har alle forskjellige utgangspunkt, men kan være med og heie på hverandre, sier Tonje Almendingen.