Brannvesenet rydder opp etter diesellekkasje

Brønnøy

For halvannen uke siden ble det oppdaget dieselsøl på Horn. Utslippet ble knyttet til dieseltanken på Horn som ferjene bruker til bunkring. Selve dieseltanken er ny og derfor er det mistanke om at det er noe galt med de gamle rørene. Rørene går under oppstillingsplassene på ferjeleiet, og derfor sier driftssjef Jarle Rodahl i TTS at det er uaktuelt å grave opp for å sjekke rørene og eventuelt bytte dem ut.