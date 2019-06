Kaptein Hjørnetann vender tilbake

Brønnøy

Lørdag 22.juni er det Trælnesdag på Trælnes. Det blir aktiviteter og hygge for små og store hele dagen.

Dagen starter med at sjørøverskuta med Kaptein Hjørnetann og piratene hans kommer inn på Trælnesvika med dunder og brak. Kaptein Hjørnetann (Øystein Thrana) kommer for å lete etter gullkorset som en røver har tatt fra ham.

- Kaptein Hjørnetann og piratene trenger hjelp av mange barn for å fange røveren som de tror har gjemt seg et sted på land. Kaptein Hjørnetann har med seg en full skattekiste som vi håper han får hjelp til å åpne, og kanskje kan det være noe der til de som hjelper han å finne røveren. Vi håper mange vil få med seg siste episode om Kaptein Hjørnetann og piratene som har besøkt Trælnesvika med sin gamle sjørøverskute i 10 år, sier Reidun Sletten på vegne av arrangøren Trælnes Vel.

Etter teateret vil det bli matservering med salg av kaffe, kaker, rømmegrøt og grillmat på Losjin. Det vil bli flere aktiviteter for barn ved Losjin med mulighet for å kjøre hest og vogn for de minste barna. Sømna idrettslag arrangerer også Trælneshatten opp med premieutdeling på Losijn for den som løper raskest opp på Trælnesfjellet.