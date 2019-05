Torghattmessen går fra tre til to dager

Brønnøy

Torghattmessen arrangeres av BIL Fotball og skal i høst arrangeres for 37. gang. I fjor ble det gjort et forsøk med å flytte messa som gikk over tre dager fra oppstart torsdag til oppstart fredag. I år blir antall dager med Torghattmessen redusert fra to til tre dager og arrangeres fra fredag. 23. august til lørdag 24. august.

Flytter tilbake

I fjor var messeområdet i Storgata etter noen år ved Havnesenteret. I år flytter messeområdet tilbake til Strømsnesset vest for kjøpesenteret. Arrangøren sier dette gjør at de fårflere muligheter til å ha aktiviteter utendørs som moteshow og sjøaktiviteter.

Mange utstillere

Messestyret består i år av Margrethe Moe, Erik Gjemble og May-Wenche Solvold.

– Status per 29. mai er rekordmange påmeldte utstillere, over 20 stykker er allerede klare og vi håper på å doble dette antallet før vi har fylt opp kapasiteten denne gangen, skriver messestyret i en pressemelding.

Moteshow

Målet er 5000 besøkende under messa og det jobbes med et program som skal gå over to hele dager.

– Vi vil ikke røpe alt ennå, men vi kan fortelle at det blir mye som skjer disse dagene, på lørdag blir det blant annet et moteshow som vi håper å holde utendørs om været tillater det og der er vi så heldige å ha en «Kom og dans-avdeling» i Brønnøysund som vil kickstarte showet. Under fjorårets auksjon satte vi rekordomsetning og John Arne Warholm stiller også opp i år som auksjonarius og frontperson for auksjonen som i fjor trakk fulle hus, skriver messestyret.

Motorshow på messa Det blir mye gromt å se når entusiastkjøretøy samles og defileres gjennom byen lørdag.