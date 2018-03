Søstrene Pettersen på flyttefot

Brønnøy

Interiørbutikken åpnet dørene for første gang i november 2015 i de gamle legekontorlokalene på Salhus. Etter vel to års drift mener søstrene Cathrine Pettersen og Maria Lund at det er på tide å flytte på seg.

– Vi skal flytte inn i Storgata i det lille blå huset ved siden av Kred, i samme hus som Din salong, forteller Cathrine Pettersen

– Hva er årsaken til at dere vil flytte butikken?

– Vi ønsker å komme litt nærmer der ting skjer egentlig. Vi overtar 1.april, så vi åpner så fort som mulig, sier Cathrine Pettersen.