Ett kor med tre dirigenter

Bindal

Ann-Kristin Halsen er leder av Bindalseidet Songlag. Hun har, sammen med koret, lagt ned et stort antall øvingstimer de siste ukene.

1. Hva skal du gjøre i helgen?

– Søndag ettermiddag blir det konsert med Bindalseidet Songlag i Vassås kirke. Den heter «Crème de la crème». Det er en samling av veldig mye forskjellig fra salmer, via musikal til nyere musikk. Det blir litt håp, litt tro og masse kjærlighet. Elena Yakovleva er vår dirigent og dette er opprinnelig hennes idé. Sammen med to andre dirigenter fra Korgen og Mo i Rana reiser hun, Tor-Petter Aanes og Darya Katyba rundt og holder konserter. Søndag skal også kommunen dele ut kulturprisen etter konserten og vi ønsker oss et stort publikum i kirka.

2. Hvor lenge har du vært med i Bindalseidet Songlag?

– Jeg begynte i 2010. Det er så artig å være med. Her treffer jeg folk som jeg kanskje ikke ville truffet ellers. Vi har en god aldersblanding og det er en artig gjeng med en sprudlende dirigent. Jeg skulle bare ønske vi hadde vært flere med i koret.

3. Hva har opptatt deg i nyhetene i det siste?

– Det siste jeg fikk med meg var talen til Greta Tunberg. Jeg synes det er kjempebra at hun engasjerer seg. Vi voksne ønsker at unge skal engasjere seg.

4. Hva lager du til middag når du får gjester på besøk?

– Da lager jeg gulasj med glød og serverer fucacciabrød til.

5. Hvor kunne du tenke deg å dra dersom Brønnøysunds Avis spanderer en tre uker ferie på deg?

– Jeg ville reist til Amerika. Der har jeg aldri vært og jeg kunne tenke meg til å oppleve New York og kjørt Route 66.

6. Jazz eller country?

– Country.

7. Hva ser du på TV?

– Jeg ser på Stjernekamp og er en glødende fan av Adrian! Jeg liker også å se på Jakten på kjærligheten, Alt for Norge og også på Rednecks.

8. Hva leser du?

– Jeg leser masse krim. Akkurat nå leser jeg Stefan Ahnhem og har du ikke lest ham så burde du prøve. Jeg ble hektet etter ti sider. I tillegg er Peter May veldig god.

9. Hvilken ting ville du hatt med deg til ei øde øy?

– Ei skikkelig tung krimbok!

10. Hvem vil du gi ros gjennom avisa?

– Alle dem som står på for et foreningsliv og for alle de frivillige som gjør en innsats. Dette fordrer også at vi som bor i bygdene bruker tilbudene og for eksempel at folk kommer på vår konsert. Uten frivillige stopper Norge, sier Ann-Kristin Halsen.

I fredagsavisa har BA ved en inkurie trykket en tidligere «Ti før helg-artikkel» og ikke Ann-Kristin Halsens svar på spørsmålene. Vi beklager feilen som oppsto.