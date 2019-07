NorseAqua omsatte for 28 millioner i fjor

Bindal

NorseAqua ble etablert på Terråk i 2015 og har gjort suksess med tareskjul, fôringsautomater og innovativ problemløsning for oppdrettsnæringen.

Økt omsetning

I 2018 omsatte selskapet for drøye 28 millioner kroner. Dette er på lik linje med omsetningen for 2017. Den store forskjellen er driftsersultatet. I 2017 var driftsresultatet 407.000 kroner i minus, i 2018 var dette snudd til et positivt driftsresultat på 5,8 millioner kroner. Bedriften har i dag 18 ansatte og daglig leder er Lars Berg-Hansen.

– Sammen med oppdretterne løser NorseAqua praktiske utfordringer som gjør hverdagen lettere for røkterne på merdkanten, og som bidrar til bedre fiskevelferd for både rensefisk og laks. Fjorårsresultatet for oss er et sterkt signal at vi har vist oss tilliten fra oppdretterne verdig. At de vil ha oss med, gjør oss stolte. Kontinuerlige utfordringer fra utviklingsvillige oppdrettere gir oss guts til å satse videre, sier Lars Berg-Hansen i en pressemelding.

Investerer videre

NorseAqua er allerede i gang med å investere overskuddet i videre vekst og nye produktinnovasjoner. Samtidig er selskapet godt inne i flere forskningsprosjekter som skal dokumentere effektene av selskapets produkter.

– Etter planen skal resultatene fra forskning på både tare og Midt-Norsk-Ringen publiseres nå i sommer. Vi gleder oss, og kan nesten ikke vente på å få dokumentert kunnskap om hva som fungerer og hva vi kan gjøre enda bedre, sier Berg-Hansen.

Internasjonalt marked

Den norske lakseindustrien er fortsatt NorseAquas hovedmarked. Men utstyrsinnovatøren i Bindal får stadig oftere forespørsler fra utlandet og er i ferd med å få et betydelig marked også på Shetland, Skottland, Færøyene og Island.

– Det er spennende å få bidra med utstyr og kompetanse til laksenæringer med andre utfordringer enn de vi kjenner fra Norge. Da blir de konkrete forbedringene vi kan bidra til enda tydeligere, sier Berg-Hansen.

NorseAqua-gründeren understreker at bedriftens medarbeidere skal ha en stor del av æren for at satsingen i Bindal for alvor er i ferd med å få nasjonalt og internasjonalt fotfeste.

– Innsatsen og evnen til å omstille seg raskt er formidabel, og en avgjørende faktor i en næring i rask endring og utvikling. Vi gleder oss til å løse nye utfordringer fra oppdretterne som samarbeider med oss, sier Lars Berg-Hansen.

Pilene for NorseAqua peker oppover igjen 2017 var et tøft år for selskapet, men starten på 2019 har vært god.

Tiltakspris til gründer Lars Berg-Hansen og NorseAqua ble hedret for å ha skapt mange arbeidsplasser i kommunen.