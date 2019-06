En drøm gikk i oppfyllelse

Bindal

Høsten 2016 ble det startet opp et forprosjekt for å få til ei dypvannskai på Terråk like ved Brukstomta næringspark i sentrum. Sommeren 2017 ble prosjektet lagt ut på anbud, men tilbudene som kom inn var langt over det som var akseptabelt. Dermed ble det en ny anbudskonkurranse høsten 2017 og våren 2018 med totalentreprise. Da kom prosjektet innenfor den gitte rammen. Kai og skjermingsvegg mot småbåthavna er utført av A. Våge AS, sprenging og utfylling i sjø er gjort av Nærøysund Entreprenør. Underleverandøren Nærøysund Fjellteknikk AS har utført sprengningsarbeidet.