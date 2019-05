Pilene for NorseAqua peker oppover igjen

Bindal

Da Lars Berg-Hansen startet opp selskapet NorseAqua med base på Terråk, eide han selskapet privat. I 2017 startet han et holdingselskap som i dag eier hans aksjer i NorseAqua. Dette grepet tok Berg-Hansen for å få en bedre organisering av eierskapet, noe som er normen for mange selskaper.