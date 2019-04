Påskens skatt gjemt i Jesu lidelse og død

Bindal

I grålysningen søndag morgen kom Maria Magdalena, en av kvinnene som fulgte Jesus, for å se til graven til hans, forteller evangelisten Johannes (Joh 20,1-18). Hun oppdaget at steinen foran graven var tatt bort. Hun løp da av sted til hun kom til to av disiplene, han som Jesus hadde kjær, og Peter, som nylig hadde sviktet og fornektet Jesus. Maria kom til dem i dypeste sorg. Det lammende slaget med korsfestelsen, var fulgt av et nytt: Jesu døde legeme var borte. Peter og den andre disippelen løp av gåre for å undersøke saken selv. De gikk inn i den tomme graven, og fant Jesu linklede og tørkle han hadde på hodet lagt sammen på et sted for seg. Disippelen som var sammen med Peter ”så og trodde”, står det. Disse tegnene var nok for ham og han husket og forsto for første gang det Jesus hadde sagt: at han skulle stå opp fra de døde.

Men hos Johannes fortelles det videre at Maria Magdalena ikke forsto at det betydde at Jesus var oppstått. Hun ble værende igjen ved graven i gråt. Da viste den oppstandne Jesus seg for henne. Han spurte om hvorfor hun gråt. Hun kjente ham ikke igjen og trodde han var gartneren. Da kalte han henne ved navn. Maria! I det samme kjente Maria ham igjen og kalte ham min kjære mester. Hun ble den første som fikk se ham og slik var hennes vitnesbyrd: ”Jeg har sett Herren!”

I påskehøytiden feirer vi at Jesus sto opp fra de døde. Han som tilsynelatende hadde tapt alt, blir av Gud reist opp igjen, etter tre døgn i dødsriket. Han viste seg for de han hadde kjær og så vendte han tilbake til sin Far i himmelen.

Jesus lever ikke lenger på jorden. Han sitter ved Faderens høyre hånd, heter det i trosbekjennelsen. Hvordan kan vi oppleve at Jesus er oppstanden, at han er der for oss i våre liv?

Jesus er usynlig til stede i blant oss, når vi feirer gudstjeneste, når vi ber til ham og kaller på ham. Jesus representerer håpet, vårt håp og alle menneskers håp, nettopp fordi han gikk inn i nøden og elendigheten. Han gikk ingen lettvint vei. Han viste oss ikke veien bort fra verden, bort fra problemene. Han viste oss derimot veien inn i verdens og våre egne problemer. Der fant han Guds kjærlighet, lik en skatt gjemt i en åker. Ved sin lidelse åpenbarte Jesus Guds kjærlighet til oss mennesker.

Vårt håp holdes levende ved det vi kaller troen. Tro er visshet om det vi ikke ser, sier Hebreerbrevet. For det vi ser er elendigheten og nøden, det er vår egne og andres problemer, det er verdens usikre skjebne. Det er det vi ser og det er ikke gjenstand for tro, men viten og erfaring. Troen er noe annet, det er en visshet om det vi ikke ser, og det vi ikke ser, det er Guds kjærlighet i alt dette. Denne kjærligheten ser vi ikke, den tror vi på. Og med troens øyne ser vi denne kjærligheten lyse i Jesu ansikt. For Kristus, verdens lys, er sannelig oppstanden.

Gjøa Kristine Aanderaa

Sogneprest i Bindal