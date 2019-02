Britt Helstad topper for Bindal Ap

Bindal

Under Bindal Arbeiderpartis nominasjonsmøte tirsdag kveld ble det vedtatt at Britt Helstad blir partiets ordførerkandidat, som for fire år siden. Tor Arne Aune er varaordfører i kommunen i dag og er også Aps varaordførerkandidat ved høstens valg.

De fire øverste på lista er kummulert.



1. Brit Helstad

2. Tor Arne Aune

3. Wenke Ryan

4. Martin Kvarsvik

5. Gro Annie Støvik Lande

6. Lasse Kolsvik

7. Ruth Anita Skjelsvik

8. Hans Otto Helstad

9. Elin Gangstø

10. Per Sverre Jensen

11. Karoline Velde

12. Svanhild Holten

13. Kathrine Busch Næsvold

14. Iver Aune

15. Karoline Eide

16. Emil Busch Næsvold

17. Rina Grøttheim

18. Jørn Oddgeir Bergsrud

19. Sissel Larsen

20. Arnold Hansen

21. Johanne Kvarsvik