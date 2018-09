Rådmannen anbefaler etablering av settefiskanlegg

Bindal

Nordland fylkeskommune har sendt Salmonors søknad om etablering av ny landbasert lokalitet for settefisk på Brukstomta Næringspark ut på høring. Torsdag i neste uke skal Bindal kommunestyre komme med et høringssvar til denne søknaden. I sin innstilling til kommunestyret er rådmannen positiv til søknaden.

«Bindal kommune tilrår at Salmonor AS søknad om ny akvakulturlokalitet Brukstomta for produksjon av settefisk (laks), beliggende på Brukstomta Næringspark i Bindal kommune, innvilges. Omsøkte tiltak anses å være i tråd med gjeldende kommunedelplan og gjeldende reguleringsplan for Terråk sentrum, samt i samsvar med kommunens målsetting i samfunnsdelen om å legge til rette for verdiskaping og etablering av arbeidsplasser med basis i kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer, herunder også arbeidsplasser innenfor reiseliv og akvakultur.»